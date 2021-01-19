В Москве умер журналист и бывший ведущий программы "Время" на российском "Первом канале" Игорь Выхухолев.

Об этом в Facebook сообщила его дочь Мария.

Игорь Выхухолев умер 19 января. Ему было 66 лет.

Он родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, в 1991 году защитил степень кандидата исторических наук. С 1978 до 1981 года он работал в Агентстве печати "Новости", затем был корреспондентом и заведующим региональным отделением Гостелерадио в Токио.

С середины 90-х годов он вел информационные программы ОРТ (затем "Первого канала"), в том числе программу "Время" и выпуски новостей. В 2005-2006 годах он был шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году он перешел на ВГТРК.

Напомним, на прошлой неделе от коронавируса умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский.

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