Джо Байден. Фото из твиттера избранного президента США
Джо Байден. Фото из твиттера избранного президента США

В Белом доме и на Капитолийском холме проходят последние приготовления к инаугурации Джо Байдена.

В должность он вступит в среду, 20 января, и станет 46-м по счету президентом США, самым старшим среди предшественников - в ноябре ему исполнилось 78 лет. Каденция составляет четыре года.

"Страна" рассказывает, что сейчас происходит в Вашингтоне, когда и как пройдет инаугурация Байдена, какие меры безопасности предприняты и кто будет представлять на мероприятии Украину. 

Подготовка к инаугурации 

19 января у Дональда Трампа последний рабочий день. Уже освободили свои кабинеты все члены его команды. 

Майкл Пенс с женой уступит помещения новому вице-президенту Камале Харрис и ее мужу Дагу Эмхоффу. Они обоснуются в особняке XIX века на территории Военно-морской астрономической обсерватории в нескольких километрах от Белого дома.

Камала Харрис вице-президент США

Джо Байден со своими будущим вице-президентом Камалов Харрис. Фото из твиттера Байдена

Уходящий президент имел право забрать все личные вещи. Мебель, в том числе рабочий стол президента в Овальном кабинете, фарфор и картины - все это в собственности государства. Они перейдут Байдену "по наследству". 

Овальный кабинет Белого дома

Уборка в Овальном кабинете. Фото с сайта Белого дома

Трамп, как и другие президенты, не сможет унести какие-либо документы или записи. Все бумаги отнесут в национальный архив. Под спудом они должны пролежать на протяжении 12 лет, если только президент сам не захочет сообщить их суть. 

Из-за пандемии особое внимание на этот раз уделено санитарным нормам. 132 помещения на шести этажах Белого дома вымоют и продезинфицируют тщательно - начиная от напольных ковров и заканчивая ручками для слива в туалетах. 

Как пройдет инаугурация Байдена 20 января 

Торжественное мероприятие начнется в полдень по местному времени 20-го января. Разница с Киевом - минус семь часов. Соответственно, в Украине будет 19:00. 

Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу на западной террасе, там уже оборудовали специальную трибуну. Затем к ним присоединится жена президента Джилл Байден. Вместе с новой первой леди США они совершат осмотр войск. Эта часть мероприятия символизирует мирную передачу власти главнокомандующему.

Байден с женой Джилл Байден

Байден с женой Джилл. Новой первой леди США 69 лет. Кадр из видео

Затем кортеж первого лица объедет вокруг Белого дома. Обычно в сопровождении присутствуют разные рода войск, но в 2021 году военных их не привлекали из-за пандемии. После этого президент обычно едет на на Пенсильвания-Авеню, где проходит торжественный парад. Самое главное здесь - первая речь в должности президента. Глава государства обращается к американцам и озвучивает свои цели на будущие четыре года. 

Байден также произнесет речь. Но вживую многочисленные зрители не смогут посетить мероприятие.

Например, на инаугурацию Обамы туда приехали около двух миллионов человек. Нередко в этой толпе оказываются и украинцы, в том числе политики, которые потом хвастаются, как побывали на инаугурации.

Но сколько желающих было бы сейчас - неизвестно. 

Не станут свидетелями вступления Джо Байдена в должность даже те 200 тысяч человек, которых обычно получают право приглашать члены Конгресса. Традиционной благотворительной продажи билетов по 50 тысяч долларов тоже не будет.

Формат попытаются оживить и сделать оригинальным с помощью светового шоу и флагов. 

Около 200 тысяч флагов штатов и территорий США установили на Национальной аллее перед Капитолием. По замыслу организаторов флаги символизируют американцев, которые не смогут посетить инаугурацию. Ночью аллею на 46 секунд (Байден - 46-й президент США) осветили 56 прожекторов (по числу штатов и территорий).

Капитолий флаги штатов

Фото из телеграм-канала РИА Новости: США

Капитолий инаугурация

Известно, что гостей - приглашенных и допущенных в зону безопасности - будет 3000 человек. Всем им придется соблюдать социальную дистанцию. Там окажутся сенаторы и конгрессмены плюс их один гость, члены команды Байдена, дипломаты и те, кого кого захотел видеть сам избранный президент.

Обычно приглашаются и бывшие президенты. Дональд Трамп, по его словам, мероприятие посещать не будет. По данным СМИ, он покинет Вашингтон утром за несколько часов до инаугурации. По некоторым данным, он отправится в Мар-а-Лаго - это частная резиденция на курорте во Флориде, которая находится в личной собственности Трампа. 

Интересно, что туда пока еще действующий президент улетит с ядерным чемоданчиком, который обычно передается на инаугурации. Но раз Трампа на ней не будет, для Байдена сделают новый, а потом второй у бывшего президента заберут.

То есть какое-то время в стране будут две "ядерных кнопки". Показательный факт с точки зрения раскола во властной верхушке США. 

Принесение присяги, первую президентскую речь - все это будут показывать по телевидению в прямом эфире. "Страна" также организует онлайн-трансляцию, присоединяйтесь к просмотру на нашем сайте. 

После этого члены Конгресса и личные гости президента обычно приглашаются на торжественный обед. В этом году из-за пандемии он не состоится. Не будет ни одного бала, Джо и Джилл Байден не станцуют перед приглашенными. По данным СМИ, Байден сразу отправится в Овальный кабинет, где будет принимать первые решения на посту президента. 

Вашингтон на осадном положении. Меры безопасности 

После штурма Капитолия 6 января в Вашингтоне беспрецедентно усилили меры безопасности. До следующего после инаугурации дня в Вашингтоне в действии режим ЧС. 

В СМИ лояльным демократам регулярно появляются сообщения о том, что трамписты якобы готовятся к вооруженным акциям, чтоб сорвать инаугурацию Байдена. О том же время от времени говорят и в силовых структура. Этим и мотивируются все мероприятия.

Охранять порядок будут 25 тысяч бойцов национальной гвардии США с активным привлечением сотрудников ФБР. 

Отметим, что это больше, чем численность американских войск в Афганистане.

Что происходит на улицах Вашингтона за день до инаугурации смотрите на видео ниже: 

Что происходит в Вашингтоне. Видео: Голос Америки и DW 

Власти очень трепетно относятся к вопросам безопасности. Для примера, 18 января проводилась репетиция инаугурации. Неподалеку от Капитолия загорелся центр для бездомных. Это происшествие назвали "внешней угрозой" - репетицию остановили, всех ее участников эвакуировали. 

А накануне неподалеку от Капитолия задержали мужчину из штата Вирджиния, у которого нашли оружие. Как оказалось, это был сотрудник охранной фирмы и пистолетом владел законно. Однако ему по суду "впаяли" запрет на въезд в столицу. 

Это, конечно, беспрецедентные вещи. 

Что касается обстановки в Вашингтоне в целом, жизнедеятельность города проходит совсем не в привычном ритме. За неделю до инаугурации силовики заблокировали часть города, которая прилегает к холму Капитолия. Туда нельзя ни пройти, ни проехать. Несмотря на это, дополнительно возле Белого дома установили ограждение - забор высотой более двух метров. 

Белый дом инаугурация

Меры безопасности в Вашингтоне накануне инаугурации Байдена 2021. Кадр из видео

Сейчас окна и стеклянные входные двери во многие административные комплексы, магазины и кафе закрыты деревянными щитами. Деловой центр Вашингтона опустел. На Белым домом парит квадрокоптер службы безопасности. 

Дороги перекрыли внедорожники и военные грузовики. Круглосуточно возле Белого дома дежурят 10 тысяч бойцов национальной гвардии. На дорогах, которые ведут к зданию Конгресса, оборудованы блокпосты для проверок. Военные объясняют людям, что проезд закрыт. 

меры безопасности в Вашингтоне

Военные возле Капитолия охраняют порядок накануне инаугурации Джо Байдена 20 января 2021. Кадр из видео

Закрыты 13 станций вашингтонского метро, не ходят автобусы по маршрутам, которые обеспечивают пешую доступность к Белому дому. Полностью запретной зоной стал весь центральный бульвар Вашингтона, который тянется от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. 

Служба безопасности Белого дома уже опубликовала карту улиц, которые будут перекрыты в столице США не только для автомобилей, но и для велосипедов, а также пешеходов. Перекрыты все мосты.

Таких мер безопасности Вашингтон еще не знал - и производит это гнетущее впечатление, особенно с оглядкой на имидж США как цитадели народовластия.

Есть и более красноречивая карта. Полностью заблокирован Белый дом, Капитолий, все подходы к ним и центр Вашингтона. 

Вот как выглядят перекрытые улицы на подступах к Капитолию.  По всему городу расставили КПП, расположенные за сотни метров до Конгресса, идет выборочная проверка машин. 

Более того, впервые в истории штаб Байдена призвал граждан не посещать Вашингтон. 

В гостиницах, где обычно останавливаются сотни тысяч гостей инаугурации, сейчас живут военные. Airbnb не предоставляет услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах на протяжении всей этой недели. Компания Amtrak, которая занимается  пассажирскими железнодорожными перевозками, ограничила продажу билетов на поезда, направляющиеся в столицу.

Многие авиакомпании ввели ограничения для пассажиров, которые вылетают в Вашингтон.

Доступ к Белому дому и окрестностям имеет несколько категорий граждан: организаторы и участники инаугурации, приглашенные на церемонию, аккредитованные журналисты, многочисленные военные и силовики, которые обеспечивают безопасность.

Здесь очевидно царит "атмосфера свободы", судя по фотографиям.

То есть власти США максимально страхуются от возможных "майданов" и пытаются не допустить их ни в какой форме. 

Кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена  

Описанный выше формат инаугурации - усеченный - это решение избранного президента. Джо Байден имел право пригласить любое число гостей, но ограничился тремя тысячами.

Сперва обсудим курсирующие вокруг украинских гостей слухи и факты. 

Прежде всего, точно известно, что на инаугурацию не поедет президент Владимир Зеленский. На Банковой сослались на то, что формат мероприятия из-за коронавируса и мер безопасности не предусматривает присутствие лидеров иностранных государств.

Поэтому Украину представит на церемонии инаугурации посол Украины в США Владимир Ельченко. К слову, после вступления Байдена в должность его отправят в отставку. В Вашингтон вместо Ельченко отправится Оксана Маркарова, она уже получила соответствующий агреман

Приглашение посла Украины не стоит оценивать как знак внимания. Приглашение дипломатов - это традиционная практика. Например, у Байдена уже направили приглашение и послу России в США Анатолию Антонову. Он подтвердил свое присутствие. 

В то же время активно ходили слухи, что на инаугурацию собирается поехать Петр Порошенко, у которого с Байденом был тесный контакт в его бытность вице-президентом. Порошенко хочет продемонстрировать, что все так же с ним "на короткой ноге". 

Тем не менее, подтверждения приглашения для Порошенко до сих пор нет. Не публиковал билет на инаугурацию и режиссер Олег Сенцов, которого блогеры сватали в американский вояж вместе с экс-президентом Украины. 

В целом, среди украинских политиков тема присутствия на инаугурации обсуждается гораздо меньше, чем накануне аналогичного мероприятия Трампа в 2016 году.

"Правление Трампа показало, что президент в США - это не самодержец, как многие думали в Украине. Решения принимает не он, а аппарат - серые и незаметные бюрократы в Госдепе и дипломаты в посольстве. Поэтому все понимают, что ценность фото с инаугурации не перекроет даже стоимости билетов в Вашингтон. Ну сфотографируется Порошенко где-то поблизости от Байдена. Или даже около него, если повезет. Но совершенно очевидно, что не это фото определит политику американцев в отношении Украины, а концепция, которая будет проработана в Госдепе, где править бал будут люди, очень скептически настроенные в отношении Порошенко вроде Джорджа Кента", - сказал "Стране" один из нардепов.  

В это же время в Вашингтон поедет бывший кандидат в президент Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская. По ее словам, она приглашена на встречу с Байденом. Будет это в день инаугурации или в другое время - точно неизвестно. 

СМИ писали, что на инаугурации у Байдена ждали Алексея Навального. Российский оппозиционер мог полететь в Вашингтон из Берлина, где находился до недавних пор. Но вместо этого вернулся в Москву, где вчера был заключен под стражу. 

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