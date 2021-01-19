В Белом доме и на Капитолийском холме проходят последние приготовления к инаугурации Джо Байдена.

В должность он вступит в среду, 20 января, и станет 46-м по счету президентом США, самым старшим среди предшественников - в ноябре ему исполнилось 78 лет. Каденция составляет четыре года.

"Страна" рассказывает, что сейчас происходит в Вашингтоне, когда и как пройдет инаугурация Байдена, какие меры безопасности предприняты и кто будет представлять на мероприятии Украину.

Подготовка к инаугурации

19 января у Дональда Трампа последний рабочий день. Уже освободили свои кабинеты все члены его команды.

Майкл Пенс с женой уступит помещения новому вице-президенту Камале Харрис и ее мужу Дагу Эмхоффу. Они обоснуются в особняке XIX века на территории Военно-морской астрономической обсерватории в нескольких километрах от Белого дома.

Джо Байден со своими будущим вице-президентом Камалов Харрис. Фото из твиттера Байдена

Уходящий президент имел право забрать все личные вещи. Мебель, в том числе рабочий стол президента в Овальном кабинете, фарфор и картины - все это в собственности государства. Они перейдут Байдену "по наследству".

Уборка в Овальном кабинете. Фото с сайта Белого дома

Трамп, как и другие президенты, не сможет унести какие-либо документы или записи. Все бумаги отнесут в национальный архив. Под спудом они должны пролежать на протяжении 12 лет, если только президент сам не захочет сообщить их суть.

Из-за пандемии особое внимание на этот раз уделено санитарным нормам. 132 помещения на шести этажах Белого дома вымоют и продезинфицируют тщательно - начиная от напольных ковров и заканчивая ручками для слива в туалетах.

Как пройдет инаугурация Байдена 20 января

Торжественное мероприятие начнется в полдень по местному времени 20-го января. Разница с Киевом - минус семь часов. Соответственно, в Украине будет 19:00.

Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу на западной террасе, там уже оборудовали специальную трибуну. Затем к ним присоединится жена президента Джилл Байден. Вместе с новой первой леди США они совершат осмотр войск. Эта часть мероприятия символизирует мирную передачу власти главнокомандующему.

Байден с женой Джилл. Новой первой леди США 69 лет. Кадр из видео

Затем кортеж первого лица объедет вокруг Белого дома. Обычно в сопровождении присутствуют разные рода войск, но в 2021 году военных их не привлекали из-за пандемии. После этого президент обычно едет на на Пенсильвания-Авеню, где проходит торжественный парад. Самое главное здесь - первая речь в должности президента. Глава государства обращается к американцам и озвучивает свои цели на будущие четыре года.

Байден также произнесет речь. Но вживую многочисленные зрители не смогут посетить мероприятие.

Например, на инаугурацию Обамы туда приехали около двух миллионов человек. Нередко в этой толпе оказываются и украинцы, в том числе политики, которые потом хвастаются, как побывали на инаугурации.

Но сколько желающих было бы сейчас - неизвестно.

Не станут свидетелями вступления Джо Байдена в должность даже те 200 тысяч человек, которых обычно получают право приглашать члены Конгресса. Традиционной благотворительной продажи билетов по 50 тысяч долларов тоже не будет.

Формат попытаются оживить и сделать оригинальным с помощью светового шоу и флагов.

Около 200 тысяч флагов штатов и территорий США установили на Национальной аллее перед Капитолием. По замыслу организаторов флаги символизируют американцев, которые не смогут посетить инаугурацию. Ночью аллею на 46 секунд (Байден - 46-й президент США) осветили 56 прожекторов (по числу штатов и территорий).

Фото из телеграм-канала РИА Новости: США

Известно, что гостей - приглашенных и допущенных в зону безопасности - будет 3000 человек. Всем им придется соблюдать социальную дистанцию. Там окажутся сенаторы и конгрессмены плюс их один гость, члены команды Байдена, дипломаты и те, кого кого захотел видеть сам избранный президент.

Обычно приглашаются и бывшие президенты. Дональд Трамп, по его словам, мероприятие посещать не будет. По данным СМИ, он покинет Вашингтон утром за несколько часов до инаугурации. По некоторым данным, он отправится в Мар-а-Лаго - это частная резиденция на курорте во Флориде, которая находится в личной собственности Трампа.

Интересно, что туда пока еще действующий президент улетит с ядерным чемоданчиком, который обычно передается на инаугурации. Но раз Трампа на ней не будет, для Байдена сделают новый, а потом второй у бывшего президента заберут.

То есть какое-то время в стране будут две "ядерных кнопки". Показательный факт с точки зрения раскола во властной верхушке США.

Принесение присяги, первую президентскую речь - все это будут показывать по телевидению в прямом эфире. "Страна" также организует онлайн-трансляцию, присоединяйтесь к просмотру на нашем сайте.

После этого члены Конгресса и личные гости президента обычно приглашаются на торжественный обед. В этом году из-за пандемии он не состоится. Не будет ни одного бала, Джо и Джилл Байден не станцуют перед приглашенными. По данным СМИ, Байден сразу отправится в Овальный кабинет, где будет принимать первые решения на посту президента.

Вашингтон на осадном положении. Меры безопасности

После штурма Капитолия 6 января в Вашингтоне беспрецедентно усилили меры безопасности. До следующего после инаугурации дня в Вашингтоне в действии режим ЧС.

В СМИ лояльным демократам регулярно появляются сообщения о том, что трамписты якобы готовятся к вооруженным акциям, чтоб сорвать инаугурацию Байдена. О том же время от времени говорят и в силовых структура. Этим и мотивируются все мероприятия.

Охранять порядок будут 25 тысяч бойцов национальной гвардии США с активным привлечением сотрудников ФБР.

Отметим, что это больше, чем численность американских войск в Афганистане.

Что происходит на улицах Вашингтона за день до инаугурации смотрите на видео ниже:

Что происходит в Вашингтоне. Видео: Голос Америки и DW

Власти очень трепетно относятся к вопросам безопасности. Для примера, 18 января проводилась репетиция инаугурации. Неподалеку от Капитолия загорелся центр для бездомных. Это происшествие назвали "внешней угрозой" - репетицию остановили, всех ее участников эвакуировали.

А накануне неподалеку от Капитолия задержали мужчину из штата Вирджиния, у которого нашли оружие. Как оказалось, это был сотрудник охранной фирмы и пистолетом владел законно. Однако ему по суду "впаяли" запрет на въезд в столицу.

Это, конечно, беспрецедентные вещи.

Что касается обстановки в Вашингтоне в целом, жизнедеятельность города проходит совсем не в привычном ритме. За неделю до инаугурации силовики заблокировали часть города, которая прилегает к холму Капитолия. Туда нельзя ни пройти, ни проехать. Несмотря на это, дополнительно возле Белого дома установили ограждение - забор высотой более двух метров.

Меры безопасности в Вашингтоне накануне инаугурации Байдена 2021. Кадр из видео

Сейчас окна и стеклянные входные двери во многие административные комплексы, магазины и кафе закрыты деревянными щитами. Деловой центр Вашингтона опустел. На Белым домом парит квадрокоптер службы безопасности.

Дороги перекрыли внедорожники и военные грузовики. Круглосуточно возле Белого дома дежурят 10 тысяч бойцов национальной гвардии. На дорогах, которые ведут к зданию Конгресса, оборудованы блокпосты для проверок. Военные объясняют людям, что проезд закрыт.

Военные возле Капитолия охраняют порядок накануне инаугурации Джо Байдена 20 января 2021. Кадр из видео

Закрыты 13 станций вашингтонского метро, не ходят автобусы по маршрутам, которые обеспечивают пешую доступность к Белому дому. Полностью запретной зоной стал весь центральный бульвар Вашингтона, который тянется от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна.

Служба безопасности Белого дома уже опубликовала карту улиц, которые будут перекрыты в столице США не только для автомобилей, но и для велосипедов, а также пешеходов. Перекрыты все мосты.

Таких мер безопасности Вашингтон еще не знал - и производит это гнетущее впечатление, особенно с оглядкой на имидж США как цитадели народовластия.

Есть и более красноречивая карта. Полностью заблокирован Белый дом, Капитолий, все подходы к ним и центр Вашингтона.

Вот как выглядят перекрытые улицы на подступах к Капитолию. По всему городу расставили КПП, расположенные за сотни метров до Конгресса, идет выборочная проверка машин.

Более того, впервые в истории штаб Байдена призвал граждан не посещать Вашингтон.

В гостиницах, где обычно останавливаются сотни тысяч гостей инаугурации, сейчас живут военные. Airbnb не предоставляет услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах на протяжении всей этой недели. Компания Amtrak, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками, ограничила продажу билетов на поезда, направляющиеся в столицу.

Многие авиакомпании ввели ограничения для пассажиров, которые вылетают в Вашингтон.

Доступ к Белому дому и окрестностям имеет несколько категорий граждан: организаторы и участники инаугурации, приглашенные на церемонию, аккредитованные журналисты, многочисленные военные и силовики, которые обеспечивают безопасность.

Здесь очевидно царит "атмосфера свободы", судя по фотографиям.

То есть власти США максимально страхуются от возможных "майданов" и пытаются не допустить их ни в какой форме.

Кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена

Описанный выше формат инаугурации - усеченный - это решение избранного президента. Джо Байден имел право пригласить любое число гостей, но ограничился тремя тысячами.

Сперва обсудим курсирующие вокруг украинских гостей слухи и факты.

Прежде всего, точно известно, что на инаугурацию не поедет президент Владимир Зеленский. На Банковой сослались на то, что формат мероприятия из-за коронавируса и мер безопасности не предусматривает присутствие лидеров иностранных государств.

Поэтому Украину представит на церемонии инаугурации посол Украины в США Владимир Ельченко. К слову, после вступления Байдена в должность его отправят в отставку. В Вашингтон вместо Ельченко отправится Оксана Маркарова, она уже получила соответствующий агреман.

Приглашение посла Украины не стоит оценивать как знак внимания. Приглашение дипломатов - это традиционная практика. Например, у Байдена уже направили приглашение и послу России в США Анатолию Антонову. Он подтвердил свое присутствие.

В то же время активно ходили слухи, что на инаугурацию собирается поехать Петр Порошенко, у которого с Байденом был тесный контакт в его бытность вице-президентом. Порошенко хочет продемонстрировать, что все так же с ним "на короткой ноге".

Тем не менее, подтверждения приглашения для Порошенко до сих пор нет. Не публиковал билет на инаугурацию и режиссер Олег Сенцов, которого блогеры сватали в американский вояж вместе с экс-президентом Украины.

В целом, среди украинских политиков тема присутствия на инаугурации обсуждается гораздо меньше, чем накануне аналогичного мероприятия Трампа в 2016 году.

"Правление Трампа показало, что президент в США - это не самодержец, как многие думали в Украине. Решения принимает не он, а аппарат - серые и незаметные бюрократы в Госдепе и дипломаты в посольстве. Поэтому все понимают, что ценность фото с инаугурации не перекроет даже стоимости билетов в Вашингтон. Ну сфотографируется Порошенко где-то поблизости от Байдена. Или даже около него, если повезет. Но совершенно очевидно, что не это фото определит политику американцев в отношении Украины, а концепция, которая будет проработана в Госдепе, где править бал будут люди, очень скептически настроенные в отношении Порошенко вроде Джорджа Кента", - сказал "Стране" один из нардепов.

В это же время в Вашингтон поедет бывший кандидат в президент Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская. По ее словам, она приглашена на встречу с Байденом. Будет это в день инаугурации или в другое время - точно неизвестно.

СМИ писали, что на инаугурации у Байдена ждали Алексея Навального. Российский оппозиционер мог полететь в Вашингтон из Берлина, где находился до недавних пор. Но вместо этого вернулся в Москву, где вчера был заключен под стражу.