Во вторник, 18 января, в Одесской области мужчина, страдающий психическим расстройством, стрелял в полицейских. В результате нападения одного из сотрудников правоохранительных органов доставили в больницу с ожогом глаза.

Об этом сообщил "Стране" источник в прокуратуре Одесской области.

По его данным, правоохранители приехали на вызов к мужчине из-за сообщения о семейном конфликте. После чего он начал вести себя неадекватно и совершил несколько выстрелов в бронежилет из пневматического оружия, применив слезоточивого газ в отношении трех сотрудников полиции.

Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с диагнозом: химический ожог глаз и периорбитального участка. Стрелявшего задержали на месте и передали районному отделению полиции.

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