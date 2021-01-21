В четверг, 21 января, наступят десятые лунные сутки в знаке Зодиака Телец. Это благоприятный день для творчества, когда легко продвигаются все важные и не очень дела. Неприятные события маловероятны и не принесут ощутимого вреда.

Публикуем прогноз для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Старайтесь сегодня проявлять сдержанность и аккуратно обращайтесь с документами. Звезды предупреждают об опасности, к которой может привести ваша склонность впадать в крайности: вы то горы хотите свернуть, то ничего не хотите делать и обижаетесь на весь мир. Такой дисбаланс может привести к препятствиям на вашем пути.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам нужно пользоваться возможностями, которые открываются перед вами. Расширяйте круг ваших интересов, заводите новые знакомства. Все это будет способствовать обновлению вашей жизни. Действуйте при этом без нажима и настройтесь на искреннее взаимодействие. Тщательно готовьтесь к важным встречам и обдумывайте свою переписку.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы сегодня могут недооценить значимость возникшей ситуации или собеседника. Последствия могут быть плачевными для вашей позиции. Отток энергии сейчас крайне противопоказан, поэтому старайтесь провести день в наблюдениях и решении проблемных моментов. Когда вы в резервном состоянии, опасайтесь пустых действий и переживаний. Делайте то, что требуется, и будь что будет.

Рак (22.06 - 22.07)

Не уделяйте событиям больше эмоций, чем они того заслуживают. Также лучше не нагружать окружающих своими проблемами. Вместо ожидаемой помощи вам могут навредить. Посвятите день домашним работам. День даст прекрасную возможность сдвинуть с мертвой точки ту ситуацию, которая вызывает у вас сильное беспокойство.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня могут проявлять повышенную подвижность и активность, поэтому к вам потянутся окружающие. Такое внимание может показаться вам некомфортным. Начальство может возложить на вас новые обязанности, что тоже малоприятно. Зато это подходящее время, чтобы изучить все аспекты вашей профессии.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам пора стать инициативными: самим продумывать некоторые проекты и предлагать коллективу идеи. Не будьте пассивными, но и не проявляйте чрезмерную изобретательность. Баланс сможет гарантировать вам стабильность, а ваше упорство поможет там, где многие опустят руки. Для личных отношений день сложный. Разговоров и ссор важно избегать, но партнеру по возможности окажите помощь в сложной ситуации.

Весы (24.09 - 23.10)

Большая часть дел будет вам по силам, если вы проявите твердый характер и владение собой в стрессовых ситуациях. Важно контролировать внутреннее напряжение, чтобы оно не сказалось на вашем здоровье. Старайтесь после работы давать разрядку своим эмоциям, чтобы следующий день встретить в форме.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Успех может ждать Скорпионов в том месте, о котором они и не думали. Вдохновение позволит справиться с нарастающим напряжением и разрешить самые насущные вопросы. Звезды советуют вам ничего намеренно не усложнять и спокойно реагировать на все ситуации. Пока что просто собирайте информацию и делайте выводы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам важно беречь здоровье и экономно расходовать силы. Важным условием будет чередовать нагрузку и отдых. Твердо придерживайтесь цели, чтобы не "взорваться" от перегрузки, бросив важные дела в самый ответственный момент. Также важно всех родных и друзей по возможности "построить" вокруг второстепенных задач, чтобы все с удовольствием вам помогали.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно идти вперед, не обращая внимание на долги и незавершенные дела. Успех может усилиться в дистанционном общении. Важно обращать внимание на предчувствие и интуицию, которые отведут от неправильного пути и сохранят вам силы. Сегодня у вас появится возможность исправить ошибку еще до того, как вы ее совершите.

Водолей (21.01 - 19.02)

День удачный для деловых встреч, отчетностей, наработок и презентаций. Контролируйте свой эмоциональный фон, делая упор на конструктивной дискуссии. Сюрпризов избежать не получится, зато есть возможность разобраться в финансовых вопросах. Главное - не заключать сделки под влиянием импульса. Они чреваты пустыми расходами и убытками.

Рыбы (20.02 - 20.03)

У Рыб предстоит день повышенной опасности на дорогах и в местах большого скопления людей. По возможности отложите запланированные мероприятия, чтобы переждать в спокойном месте. Также будьте осторожны в походах и путешествиях. Вам важно побыть в одиночестве, чтобы отдохнуть от общения с теми, кто вас может раздражать или провоцировать на конфликт.

Как сообщала "Страна", 19 января был лучшим днем месяца, чтобы начать жизнь с чистого листа.

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