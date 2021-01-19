В ночь с 18 на 19 января в Украину с рабочим визитом прибыла действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба посольства Швеции в Украине.

"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Мы рады вашей первой поездке в Украину в качестве председателя ОБСЕ", - поприветствовали Анн Линде дипломаты.

Напомним, Украина - первая страна, которую Анн Линде посещает с визитом как председательствующая в ОБСЕ. В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также побывает в зоне проведения ООС на Донбассе.

Также мы писали о том, что в январе главы МИД Украины и Венгрии встретятся в Киеве и поищут выход из кризиса.