В Украине, где количество зараженных коронавирусом увеличилось на 3 939 человек, общее количество заболевших Сovid-19, таким образом, выросло до 1 167 655. Наибольшее новых пациентов за минувшие сутки выявили в Киеве, (+637), а наименьшее - в Черниговской области (+3).

В то же время, выздоровели за последние 24 часа почти в четыре раза больше людей (+15 052), чем заболело (+3 939).

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки Covid-19 заболели 171 ребенок и 238 медработников. Так, по состоянию на утро вторника, 19 января, в нашей стране от коронавируса умерли 21 046 человек (+177 за сутки). 886 248 пациентов выздоровели. Госпитализировали за минувшие сутки 801 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Напомним, Украина оказалась в десятке стран Европы по новым смертям от коронавируса.

Также мы писали, что вчера, 18 января, в Киеве число новых случаев Covid-19 за сутки упало в 2,6 раза.