В Киеве за сутки Covid-19 заболели более 600 человек, а в Черниговской области - всего 3. Данные по регионам
В Украине, где количество зараженных коронавирусом увеличилось на 3 939 человек, общее количество заболевших Сovid-19, таким образом, выросло до 1 167 655. Наибольшее новых пациентов за минувшие сутки выявили в Киеве, (+637), а наименьшее - в Черниговской области (+3).
В то же время, выздоровели за последние 24 часа почти в четыре раза больше людей (+15 052), чем заболело (+3 939).
Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За минувшие сутки Covid-19 заболели 171 ребенок и 238 медработников. Так, по состоянию на утро вторника, 19 января, в нашей стране от коронавируса умерли 21 046 человек (+177 за сутки). 886 248 пациентов выздоровели. Госпитализировали за минувшие сутки 801 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 637 случаев;
Винницкая область - 73 случая;
Волынская область - 70 случаев;
Днепропетровская область - 201 случай;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 38 случаев;
Закарпатская область - 94 случая;
Запорожская область - 449 случаев;
Ивано-Франковская область - 127 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 29 случаев;
Луганская область - 64 случая;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 453 случая;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 39 случаев;
Черкасская область - 208 случаев;
Черновицкая область - 172 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Напомним, Украина оказалась в десятке стран Европы по новым смертям от коронавируса.
Также мы писали, что вчера, 18 января, в Киеве число новых случаев Covid-19 за сутки упало в 2,6 раза.