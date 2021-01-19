Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что команда мессенджера в начале января заблокировала сотни публичных призывов к насилию в США.

Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Дурова.

"Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США. Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией. Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях пользования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию", - сообщил Дуров.

По его словам, это правило действует во всем мире: от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга

"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые иначе могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию", - написал Павел Дуров.

Напомним, из-за изменения условий конфиденциальности WhatsApp за трое суток в Telegram добавились 25 млн новых пользователей.

Также мы писали о том, что западные фонды хотели купить 10% Telegram, но Дуров отказался.