По состоянию на утро вторника, 19 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 3 939 человек.

Напомним, что вчера, 18 января, в стране было выявлено 3 034 новых случаев заражений. То есть после трехдневного снижения снова начался рост числа новых зараженных.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 167 655 человек. Выздоровело за последние сутки 15 052 пациента (всего с начала пандемии - 886 248 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 801 человек. Среди новых зараженных 131 ребенок и 238 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (637 человек), Запорожской области (449), Одесской области (453), Харьковской области (237) и Черкасской области (208).

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ заявили, что даже супервакцина не уничтожит короноавирус. Он останется на Земле, как сезонное заболевание.

Также мы рассказывали, что ученые выяснили, какие анализы говорят о тяжелом течении коронавирусной инфекции и риске смерти.