Даже тотальная вакцинация населения планеты эффективным препаратом не станет гарантией искоренения Covid-19 на Земле. Коронавирус SARS-CoV-2 скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией.

Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - заявила Мелита Вуйнович в интервью "РГ".

Она так же рассказала, что "человеческая популяция раньше не встречалась с SARS-CoV-2 и поэтому оказалась совершенно беззащитной перед лицом новой угрозы".

"Сравнения коронавируса с "испанкой" сегодня вполне корректны, а вот с атипичной пневмонией или ближневосточным респираторным синдромом - не вполне (H1N1 остался, а ближневосточный синдром практически исчез - Ред.). Вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией", - отметила представитель ВОЗ.

При этом Вуйнович напомнила, что, "согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны".

"Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей в 14 дней", - уточнила эксперт.

Ранее "Страна" в материале "Кому нельзя делать прививку и когда возникнут антитела" ответила на пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса.