Президент США Дональд Трамп, который 20 января покинет Белый дом, напоследок подписал указ, которым запрещает всем американским официальным структурам закупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) у России, Ирана, КНР и КНДР.

Эти страны в указе названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности страны".

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - как заявили в пресс-службе Белого дома.

Так же в указе говорится следующее: "Политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

Ранее "Страна" cообщала, что Трамп покинет Белый дом в Вашингтоне перед самой инаугурацией Байдена утром 20 января.