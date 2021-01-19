Снежная лавина в Швейцарии погребла десять лыжников. Идет экстренная спасательная операция
Вчера, 18 января, в Швейцарии произошло стихийное бедствие, которое привело как минимум к одной человеческой жертве. Здесь, на популярном горнолыжном курорте Вербье сошла мощная снежная лавина, под завалами которой оказались не менее 10 лыжников.
Об этом сообщает пресс-служба полиции кантона.
Уже известно, что под лавиной погиб подданный Великобритании. Еще одного лыжника, который в момент схода был на склоне горы срочно доставили в госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии.
Спасатели и полиция заявили в свою очередь, что сход лавины произошел за пределами утвержденных границ лыжной трассы.
Спасательные службы ведут поисковую операцию на месте чрезвычайного происшествия и пытаются найти под снегом остальных людей. К поискам привлечены и служебные собаки. Прокуратура открыла уголовное дело по факту трагедии.
Напомним, что спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.
А в России снежной лавиной тоже накрыло горнолыжный курорт, есть погибшие.