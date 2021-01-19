Вчера, 18 января, в Швейцарии произошло стихийное бедствие, которое привело как минимум к одной человеческой жертве. Здесь, на популярном горнолыжном курорте Вербье сошла мощная снежная лавина, под завалами которой оказались не менее 10 лыжников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции кантона.

Уже известно, что под лавиной погиб подданный Великобритании. Еще одного лыжника, который в момент схода был на склоне горы срочно доставили в госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии.

Спасатели и полиция заявили в свою очередь, что сход лавины произошел за пределами утвержденных границ лыжной трассы.

Спасательные службы ведут поисковую операцию на месте чрезвычайного происшествия и пытаются найти под снегом остальных людей. К поискам привлечены и служебные собаки. Прокуратура открыла уголовное дело по факту трагедии.

Напомним, что спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.

А в России снежной лавиной тоже накрыло горнолыжный курорт, есть погибшие.