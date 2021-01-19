Президент Украины Владимир Зеленский подписал очередной кадровый документ, которым определил состав Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса в стране.

Согласно указу № 18/2021 под названием "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" главой Совета назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Секретарем стала глава Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Елена Дьяченко.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Напомним, что своим указом № 582/2020 от 22 декабря 2020 Владимир Зеленский образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин упростил иммиграцию военным и бизнесменам, перечислившим $100 тысяч на счет предприятия.