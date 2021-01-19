Собираемые учеными данные показывают, что за последнюю неделю Великобритания стала лидером по среднесуточному числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране от этой болезни ежедневно умирают более чем 16 человек на каждый миллион.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

В среднем за неделю в Британии регистрировали 16,5 смертей на миллион жителей. Второе и третье место по суточной смертности от коронавируса на прошлой неделе заняли Чехия и Португалия.

За последние сутки в Туманном Альбионе зарегистрировали 599 летальных исходов и 37,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Глава британского минздрава Мэттью Хэнкок заявил, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд.

С начала пандемии в Великобритании коронавирус подхватили свыше 3,4 млн человек, более 89,8 тысяч умерли.

Между тем в одной из немецких больниц выявили новую мутацию коронавируса. Неизвестный штамм нашли у трех пациентов.

Как писала "Страна", тяжелое положение с заболеванием и в Австрии, где власти решили продлить карантин до 7 февраля.