В сети появилось фото неанонсированного телефона марки Apple, который был произведен в уникальной расцветке.

Соответствующие кадры публикует сетевой инсайдер DongleBookPro в соцсети.

В частности, блогер опубликовал фотографии устройства, которое он назвал ранним прототипом iPhone 5s. Девайс имел несколько отличий от смартфона, который в итоге представили осенью 2013 года.

К тому же, рассекреченный прототип iPhone 5s получил матовые, а не глянцевые вставки в верхней и нижней частях на задней панели. Также корпус телефона был покрашен в грифельно-серый цвет (Black and Slate).

"Данная расцветка была выбрана не случайно", - рассказал блогер. Производитель смартфона пытался замаскировать устройство под девайс прошлого поколения, так как iPhone 5 был выпущен именно в грифельно-сером цвете.

В остальном прототип не отличается от финальной версии смартфона. По информации инсайдера, прототипный 5s был выпущен в декабре 2012 года - то есть через три месяца после релиза iPhone 5.



Отметим, что анонсированный осенью 2013 года был представлен в трех цветовых вариантах — серебристый, золотой и серый.

Модель получила 4-дюймовый IPS-экран, чип Apple A7, одинарную камеру разрешением восемь мегапикселей. Также впервые в истории смартфонов Apple устройство получило дактилоскопический сенсор Touch ID.







Ранее "Страна" сообщала, что Apple не станет в этом году выпускать 13-й айфон. Но американская компания Apple планирует выпустить улучшенную версию 12-го поколения смартфонов - iPhone 12s.

Также напомним, что Apple разрабатывает iPhone со складным экраном. Прототип складного экрана уже разработан, он проходит внутренние тестирования.