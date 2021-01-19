В Австрии, где продлилт локдаун до 7 февраля, обычные "средства защиты рта и носа" скоро выйдут из употребления и введется ношение маски FFP2 на обязательной основе.

Об этом сообщает Аustria-today в понедельник, 18 января.

В частности, с 25 января обычных масок будет недостаточно. Маска FFP2, улавливающая более 94% частиц из окружающего воздуха, становится обязательной.

Требование о маске вступает в силу в понедельник, 25 января. Общая обязанность ношения маски FFP2 распространяется на торговлю и общественный транспорт. Это правило относится ко всем старше 14 лет.

При этом, если в феврале или марте будут предприняты шаги по смягчению локдауна, обязательство носить маски FFP2 будет также распространено и на вновь отрывшиеся места (магазины, рестораны, музеи и т.д.).

В связи с нововведениями, у работников розничной торговли и общественного транспорта, контактирующих с клиентами, есть выбор. Они могут либо регулярно проходить тестирование с помощью быстрого теста, либо просто носить маску FFP2.

К тому же, маска FFP2 обеспечивает высокий фильтрующий эффект только в том случае, если она плотно прижата.

В Австрии правительство объявило, что сетевые магазины будут продавать маски FFP2 по себестоимости. Spar, Lidl, Hofer и Rewe подтвердили это на выходных. Многие розничные компании уже имеют маски FFP2 в своем ассортименте, но цена все равно изменится.

В это же время, людям старше 65 лет маски уже рассылают бесплатно.

Отметим, что у масок FFP2 средний уровень защиты. Они снижают количество проникновения бактерий за счет создания механических проблем для частичек на их пути к органам дыхания.

А с учетом того, что коронавирус чаще всего крепится к частицам, которые эти респираторы с легкостью могут задержать и отфильтровать, то шансы не заразиться довольно высоки.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Шмыгаль заявил Зеленскому о том, что в Украине один из самых щадящих в мире карантинов. Индекс жесткости карантинных ограничений, который учитывает ряд показателей, в Австрии больше на 17 делений, чем в Украине.

Также напомним, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом себя и окружающих.