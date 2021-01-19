Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили, у каких пациентов с COVID-19 высок риск развития тяжелых осложнений заболевания и летального исхода. Индикатором того и другого является наличие свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК).

Выводы из наблюдений ученых опубликованы в репозитории препринтов bioRxiv.

Митохондриальная ДНК (мтДНК) - ДНК, которая находится (в отличие от ядерной ДНК) в митохондриях и органеллах эукариотических клеток.

В исследовании работников Медицинской школы приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. У них взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК, которая обычно служит маркером гибели клеток при вирусной инфекции и тяжелой реакции иммунной системы. Ее относит к так называемым молекулярным фрагментам, ассоциированным с повреждениями.

Уровень мтДНК резко повышается во время сепсиса, геморрагическом шоке и ишемии.

Как оказалось, уровень митохондриальной ДНК был высок у пациентов, которые в конечном итоге попали в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти. Избыток мтДНК не зависит от возраста, пола пациента или хронических заболеваний. В среднем, уровень мтДНК был в 10 раз выше у тех, у кого развилась тяжелая дисфункция легких или кто умер от осложнений. Увеличение количества мтДНК повышало риск интубации в шесть раз, интенсивной терапии - в три раза и смерти - в два раза.

Тест на митохондриальную ДНК лучше предсказывал состояние пациентов, чем анализы на другие маркеры, которые указывают на системное воспаление. Маркер мтДНК демонстрирует воспаление, специфичное для гибели клеток и несущее угрозу для жизни пациента.

Кроме того, тест не требует сложного и дорогого оборудования и может проводиться так же легко и быстро, как ПЦР-анализ.

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