Газ по 6,99: помогла ли власть народу?

Кабмин утвердил постановление о введении фиксированной цены газа по 6,99 за кубометр. И президент уже поприветствовал это решение, а премьер объявил, что нынешняя цена на полторы гривны ниже, чем была во времена Петра Порошенко. То есть стране предлагается праздновать это событие как победу каждого гражданина.

Правда, население этой победы не ощущает и особо не ощутит.

Во-первых, потому, что новая цена начнет действовать только с 1 февраля: тот же Денис Шмыгаль настоял на сохранении в январе "рыночной" цены, которая уже достигла запредельных для последних лет значений.

Во-вторых, как сказали во фракции "Слуги народа", 6,99 – это 7, а не 6, то есть цены примерно на том же уровне цен, что были в декабре (уже после неоднократного повышения). А если сравнивать эту стоимость с ПСО (фиксированными ценами до того, как их по требованию МВФ отпустили в свободное плавание) то разница почти двухкратная.

В-третьих, осталось непонятным, почему правительство отказалось от предложения Минэнергетики о введении цены по принципу "хаб минус транзит", которая вроде бы удешевляла тариф до 5,36.

Да и вообще непонятно, почему газ, купленный летом по 2 гривны за куб (или газ отечественного производства с приблизительно такой же себестоимостью) должен продаваться в Украине по зимней стоимости на европейском хабе, включающей стоимость транзита. Кто и куда "транзитирует" 18 миллиардов кубов украинского газа? Точнее, кто кладет в карман деньги за этот "транзит", выкачанные из карманов украинцев?

А есть еще и вопросы, напрямую газа не касающиеся. К примеру, о том, почему нынешней зимой взлетели тарифы на отопление, если для предприятий Теплокоммунэнерго продолжает действовать режим ПСО?

Ни на один из этих вопросов у людей ответов нет. И они хотят их получить. Поэтому можно не сомневаться, что после окончания морозов (то есть с четверга) акции протеста продолжатся, несмотря на 6,99. И отвечать на неудобные вопросы власти все-таки придется.

Коронавирусные успехи: как власть "победила" вторую волну

Еще один успех, задекларированный властью вчера, – резкое падение заболеваемости коронавирусом. Согласно статистике Минздрава, за предыдущие сутки количество новых заболевших упало до 3 тысяч – лучшего показателя за последние четыре месяца.

Это, без сомнения, выдающийся успех. На фоне того, что в Германии заговорили о введении самого жесткого локдауна за все время эпидемии, наши успехи уже являются поводом для того, чтобы на них обратила внимание Всемирная организация здравоохранения. Да и Евросоюзу стоит начать перенимать опыт того, как можно побороть болезнь даже при отсутствии вакцины.

Методы, впрочем, для Украины уже привычные. 3 тысячи новых больных – не единственный минимальный показатель, зафиксированный по итогам воскресенья. Таким же минимальным был и показатель тестирования – 10,4 тысячи. В 2021-м так мало людей за сутки еще не тестировали.

Но можно не сомневаться, что объяснение тоже будет привычным: граждане по выходным не хотят тестироваться, да и тестироваться некому – неделя локдауна уже дала свои плоды.

Собственно, ради последнего тезиса нынешние показатели и фиксируются – чтобы подтвердить мудрость введения карантина именно после праздников и подготовить население к тому, что есть все основания его закончить. И потом статистика тоже будет умеренной – до того момента, когда власть решит, что нужен еще один локдаун.

Сельхозпровал: доллар уйдет за 30?

Госстат вчера опубликовал итоговую статистику по сельскому хозяйству за прошлый год, из которой выяснилось, что оно обвалилось на 11,5%.

Казалось бы, сейчас не советские времена, когда весь народ радовался рекордным урожаям или огорчался их отсутствию, но в экономике все взаимосвязано. И недаром в свое время Николай Янович радовался удешевлению капусты на 8 копеек – так и обвал производства сельхозпродукции является плохой новостью не только для самих производителей.

Особенно удручает падение продукции растениеводства на 16,5%, поскольку зерновые и кукуруза – это на сегодня основные статьи отечественного экспорта. Причем именно экспорта 2021 года, поскольку большая часть урожая всегда продается на следующий год.

И это значит, что валютная выручка от сельхозпродукции в этом году будет существенно ниже. Что само по себе плохо, но еще хуже – на фоне резко выросших цен на нефть и газ. Не случайно Нацбанк прогнозирует, что в 2021-м дефицит внешней торговли увеличится с 3 до 10 миллиардов долларов.

А это, в свою очередь, значит, что дополнительные 7 миллиардов должны уйти из Украины, что создает серьезные риски для гривны. Недаром ряд экономистов предполагает, что в 2021-м курс гривны к доллару таки пересечет отметку в 30 гривен – со всеми вытекающими для населения последствиями.

Так что, хоть мы и не в Советском Союзе, но экономика все равно касается каждого.

Права человека в Украине: а власть менялась?

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала свой ежегодный отчет по соблюдению прав человека в Украине. Из которого весь мир узнал, что, несмотря на смену власти, ничего в нашей стране не изменилось. Меняются только факты нарушений, а тенденции – все те же.

Все так же нацменьшинства и ЛГБТ страдают от преследований правых радикалов, все так же школы на неподконтрольных территориях страдают от обстрелов, а пенсионеры с этих территорий – от невозможности получить свои пособия.

Без изменений (и даже с признаками ухудшения) – ситуация со свободой слова, с расследованием убийств журналистов и резонансных преступлений 2014 года. И так далее.

Отчет за 2020 год был особенно важен, поскольку это был первый полный год правления Владимира Зеленского. И в этом аспекте (как и во многих других) стало очевидно, что на деле 2020-й был первым годом второго срока Порошенко: новая власть даже не попыталась изменить к лучшему ситуацию хотя бы в одном пункте по защите прав граждан.

Была, правда, попытка принять закон, позволяющий пенсионерам с неподконтрольных территорий получать свои законные пособия без ограничений, но власть зарубила и ее.

Так что даже Human Rights Watch не нашла ни одного отличия Владимира Александровича от Петра Алексеевича. То, что поняло большинство украинцев, теперь уже начали понимать и за рубежом.

"Украинизация" по-одесски: сжечь и убить?

Впрочем, есть один пункт, из-за которого правление Зеленского может оказаться даже хуже предыдущего – полноценное вступление в силу закона о насильственной украинизации.

Да, он был принят при Порошенко, но нынешняя власть "заболтала" тему отмены драконовского закона, и основные его нормы начали вступать в силу. Так, на выходных начала действовать норма о принудительной украинизации сферы обслуживания, и первые ее плоды уже проявились.

Вчера стало известно о скандале с одесским магазином еврейской кухни "У Машковичей", на странице которого в соцсетях было опубликовано объявление на украинском языке, но с транслитерацией русским алфавитом.

Вообще-то, если сравнить с Израилем, то там как раз (при всей строгости в отношении знания иврита) можно найти немало магазинов, где обслуживают на русском, и ни у кого это не вызывает никаких отрицательных эмоций.

А тут всего лишь транслитерация вызвала массу оскорблений и даже угроз со стороны националистов, которые усмотрели в таком объявлении "знущання над мовою".

Реакция власти пока отсутствует, хотя именно данная ситуация должна стать показательной.

Должны понести ответственность радикалы, угрожающие сжечь магазин и – тем более – расправиться с хозяевами торгового заведения и их детьми. Здесь не требуется менять никакой закон – наоборот, нужно его применить. Или власть уже не способна даже на это?