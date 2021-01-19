Интернет-операторы, согласно Закону "Об электронных коммуникациях", должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета, а заявленная оператором скорость не должна критически отличаться от реальной.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

В частности, в Законе определено, что универсальные электронные коммуникационные услуги широкополосного доступа к сети Интернет в фиксированном месте должны обеспечивать скорость в соответствии с показателями и параметрами, установленными центральным органом исполнительной власти в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

Эти показатели устанавливаются на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к таким услугам (сервисам):

электронная почта;

поисковые системы, позволяющие осуществлять поиск всех типов информации;

основные электронные средства обучения и образования;

средства массовой информации в сети Интернет;

электронная коммерция;

интернет-банкинг;

доступ к услугам электронного правительства (электронных административных услуг);

социальные сети и сервисы обмена сообщениями в сети Интернет;

голосовые и видеосоединения.

В свою очередь, в Минцифры пояснили, что Закон предусматривает:

уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;

все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;

обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций;

пользователи будут иметь возможность выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;

право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом относительно описания условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг;

уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательную возможность отказа абонента от рассылки;

увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

"Законом предусматривается создание Электронной регуляторной платформы – сервиса, который обеспечит прозрачный и автоматизированный процесс взаимодействия между операторами и провайдерами с одной стороны и государства – с другой", – добавили в материале.

К тому же платформа будет обеспечивать взаимодействие реестров поставщиков услуг, лицензий, присвоений радиочастот, геоинформационной системы для географических обзоров доступности на территории Украины и т. п. Доступ к этой системе будет открытым и бесплатным. И впервые предусмотрена детальная процедура урегулирования споров при посредничестве регулятора – как между несколькими поставщиками услуг, так и между пользователями и поставщиками.

"Документ предусматривает технологическую нейтральность – возможность оператора на свое усмотрение выбирать технологию (например, 3G или LTE) для применения на его частотах", – рассказали в министерстве.

Закон "Об электронных коммуникациях" ориентирован на защиту прав потребителей: отныне доступ к качественному интернету является универсальной услугой, то есть должен гарантироваться гражданам государством. Операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета, а заявленная оператором скорость не должна критически отличаться от реальной.

"При этом упрощается процедура защиты прав абонента. Если у него неправомерно списаны деньги со счета, ему не нужно идти в суд. Вопрос можно решить, обратившись к регулятору с электронной жалобой", – описывают принятый Закон.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей. Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техническое обеспечение, необходимое для проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Также напомним, что в Минцифры просят из бюджета 5,5 млрд ради обеспечения доступом к скоростному интернету жителей украинских сел. На сегодня, по данным замминистра цифровой трансформации Александра Шелеста, 65% сел не покрыты широкополосным доступом к интернету – там проживают более 4 миллионов украинцев.