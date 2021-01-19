Во вторник, 19 января, сенаторы США приступят к обсуждению и утверждению предложенных избранным президентом Джо Байденом кандидатов на ключевые посты в американской администрации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Комитет сената по международным отношениям рассмотрит кандидатуру Тони Блинкена на пост госсекретаря.

В комитете по делам разведки состоятся слушания по кандидатуре Эврил Хэйнс на пост директора Национальной разведки. С 2015 по 2017 год Хэйнс занимала должность заместителя директора ЦРУ. При выдвижении ее кандидатуры Байден заявил, что Хэйнс, если ее кандидатура устроит сенаторов, станет первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки.

Сенаторы в комитете по вооруженным силам зададут вопросы на слушаниях Ллойду Остину, который в случае утверждения станет главой Пентагона. В случае назначения он станет первым афроамериканцем, возглавившим министерство обороны в США. В прошлом Остин уже стал первым афроамериканцем, возглавившим Центральное командование США.

Кроме того, на 19 января запланированы слушания в профильных комитетах по кандидатуре бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов, бывшего замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркаса на пост министра внутренней безопасности и экс-кандидата в президенты Пита Буттиджича на пост министра транспорта.

Американские СМИ пишут, что обычно утверждение кандидатур начинается намного раньше, чем в этот раз. Сейчас сенат США начинает рассматривать этот вопрос за день до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. А, например, более чем за неделю до момента вступления Дональда Трампа в должность президента США шесть членов его кабинета уже были утверждены верхней палатой.

На минувших выходных лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "нам нужно сделать так, чтобы люди быстро оказались на своих постах. Ввиду кризиса в нашей стране, мы не можем ждать".

Телеканал CNN со своей стороны указывает, что, если в сенате утвердят выдвинутых Байденом кандидатов, то это будет самая расово разнообразная администрация президента за всю историю США.

Процесс утверждения кандидатов на высокие должности в администрации США довольно продолжительный. Сначала сенаторы задают кандидату интересующие их вопросы, обмениваются мнениями. Затем по кандидатуре голосует сенатский комитет. Финальный этап - голосование сената в полном составе.

Таким образом, к инаугурации Байдена, как ожидается, у него еще не будет ни одного утвержденного сенатом члена администрации США.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о Тони Блинкене.

Мы также сообщали, что о возможном назначении Лойда Остина стало известно еще в начале декабря.