В понедельник, 18 января, посольство США проинформировало Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток - 2".

Об этом со ссылкой на представителей министерства сообщает агентство DPA.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - рассказали в Минэкономики.

"Уходящая администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчка "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2",- сообщила ранее немецкая газета Handelsblatt.

Также ожидается, что об ограничительных мерах объявят во вторник: санкции коснутся как судна, так и его владельца - компании "КВТ-Рус".

Отметим, что вторник - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа. В среду во второй половине дня состоится церемония инаугурации следующего главы государства Джо Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что советник Байдена посоветовал ему остановить санкции против строительства "Северного потока-2". Вместе с тем, по его мнению, необходимо приостановить и работы по прокладке трубопровода, что может способствовать сближению Германии и США.

Также напомним, что в Германии дали разрешение на достройку "Северного потока-2". Ведомство расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2", теперь строить можно до конца мая.