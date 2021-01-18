Пресс-служба Кабинета министров Украины обнародовала постановление №25 от 18 января 2021 года, согласно которому вводится предельная цена на газ для бытовых потребителей в размере 6,99 грн/куб. м. Она будет действительна в феврале и марте.

Документ появился на правительственном портале.

Ограничение цены на газ для населения введено путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В нем появился абзац: "Установить с 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 г., предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)".

Для возможности установления граничной цены на природный газ Кабмин внес его в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кабмин также расширил постановление №809 от 30 сентября 2021 года, которым утверждается порядок отбора поставщика "последней надежды".

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