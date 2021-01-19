Национальный банк Украины разрешил использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" для осуществления денежных переводов за пределы Украины и из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

В частности, банки и небанковские финучреждения смогут проводить такие операции на основании е-паспортов при наличии технологических возможностей.

Также продолжая валютную либерализацию, Национальный банк снял ряд ограничений, утративших свою актуальность:

юридическим лицам разрешено проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард";

физическим лицам разрешено проведение операций по купле и продаже иностранной валюты за гривни на условиях "форвард", а также операций по купле и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли;

физлицам разрешено проводить расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте;

физлицам-резидентам разрешено проводить операции на условиях "своп" (первая часть которых предусматривает продажу банком клиенту иностранной валюты / банковских металлов).

"Эти шаги Нацбанка способствуют постепенному приближению к свободному движению капитала в качестве конечной цели либерализации валют", - добавили в пресс-центре.

Такие решения содержит постановление Правления НБУ от 15 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступило в силу с 17 января 2021 года.

В связи с обновлением, представленным документом появилась новая операция по обмену валют. Да, банкам и небанковским финансовым учреждениям разрешено покупать иностранную валюту у населения за безналичные расходы в гривнах через терминалы самообслуживания. Порядок проведения соответствующей операции уже утвержден.



Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги. Уточним, что для этого пользователям необходимо будет обновить приложение до последней версии.

Также напомним, что в украинские суды разрешили проходить по мобильному приложению "Дія".