В Ровно, где из троллейбуса выгнали на мороз девочку, 28-летний житель обнаружил подозрительный предмет на припаркованной возле многоэтажки машине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своем сайте.

"Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленной к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - рассказывают правоохранители.

Позже выяснилось, что машина принадлежит 55-летней местной жительнице, но ей сейчас пользуется ее сын, работник полиции.

По словам начальника полиции Ровенской области Алексея Камышанского, граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, то есть угрозы для окружающих не представляла. В данный момент она отправлена на экспертизу.



Сейчас по фактам угрозы убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа и незаконным обращением с боеприпасами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 345 и 263 Уголовного кодекса Украины.



"Сейчас следователи следственного управления рассматриваются различные версии, но основная - профессиональная деятельность полицейского.

В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве перед Новым годом эвакуировали всех жильцов многоэтажки из-за найденной боевой гранаты с запалом. По данным полиции, на третьем этаже жительница дома обнаружила боевую гранату с запалом.

Также напомним, что на улице в Харькове нашли боевую гранату, перевязанную красной ленточкой. Каким образом он попал на улицу на данный момент неизвестно.