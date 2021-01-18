В Ровно к автомобилю матери полицейского привязали гранату с запалом
В Ровно, где из троллейбуса выгнали на мороз девочку, 28-летний житель обнаружил подозрительный предмет на припаркованной возле многоэтажки машине.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своем сайте.
"Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленной к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - рассказывают правоохранители.
Позже выяснилось, что машина принадлежит 55-летней местной жительнице, но ей сейчас пользуется ее сын, работник полиции.
По словам начальника полиции Ровенской области Алексея Камышанского, граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, то есть угрозы для окружающих не представляла. В данный момент она отправлена на экспертизу.
Сейчас по фактам угрозы убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа и незаконным обращением с боеприпасами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 345 и 263 Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас следователи следственного управления рассматриваются различные версии, но основная - профессиональная деятельность полицейского.
В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве перед Новым годом эвакуировали всех жильцов многоэтажки из-за найденной боевой гранаты с запалом. По данным полиции, на третьем этаже жительница дома обнаружила боевую гранату с запалом.
Также напомним, что на улице в Харькове нашли боевую гранату, перевязанную красной ленточкой. Каким образом он попал на улицу на данный момент неизвестно.