В Закарпатье местный житель подделывал квитанции, благодаря чему обманул людей на почти полторы тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"В полицию Виноградова поступило пять заявлений от местных жителей, пострадавших от мошеннических действий злоумышленника", - рассказывают в пресс-центре.

Согласно показаниям потерпевших, в их почтовые ящики бросали ложные квитанции на оплату электроэнергии. Внешне платежный документ выглядел почти как оригинальный, однако счет был внесен другой. Таким образом злоумышленник обманул людей как минимум на почти полторы тысячи гривен.

Сотрудники полиции Виноградова оперативно установили и разыскали мошенника. Им оказался 48-летний местный житель.

"Следователи проводят досудебное расследование. Предварительно злоумышленнику инкриминируют часть 2 статья 190 Уголовного кодекса Украины, (мошенничество). Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок до трех лет", - добавили в пресс-центре.

К тому же, в полиции попросили всех, у кого происходило подобное обратиться в местное отделение, а остальных быть внимательными и перед осуществлением любых платежей или переводов обязательно убеждаться в правильности указанных реквизитов.

Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром люди сожгли квитанции за доставку газа. Люди отказывались оплачивать услуги за доставку газа и требовали у правительства отменить новацию.

Также мы писали, что в Киеве поймали банду, которая продавала поддельные гривни и доллары. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры наказания.