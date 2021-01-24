С каждым днем мошенничество в интернете приобретает все больший размах. Это обусловлено практически полной безнаказанностью и анонимностью аферистов и чрезмерной доверчивостью их жертв.

О том, как не оказаться в сетях интернет-обманщиков, на сайте бесплатной правовой помощи рассказал главный специалист Великоберезнянского бюро правовой помощи Владислав Пыльник.

Понятие интернет-мошенничество в Уголовном кодексе совпадает с определением обычного мошенничества (ст. 190): это завладение чужим имуществом путем введения в заблуждение или злоупотребления доверием другого человека. Этот вид мошенничества отличается тем, что:

контакт между потерпевшим и преступником происходит через интернет;

жертва не видит и почти никогда не знает злоумышленника лично;

передача денег или имущества проходит дистанционно.

Самые распространенные схемы выманивания средств у интернет-пользователей

Аферы на онлайн-покупках

Жертвы чаще всего попадаются, когда видят низкую цену товара. При этом их не настораживает необходимость внести полную или частичную предоплату. Такая схема мошенничества самая распространенная.

Продавец выставляет низкую цену, но просит обязательно сделать предоплату, отказываясь от оплаты в отделении службы доставки. В результате покупатель оплачивает товар и остается ни с чем.

Основное правило покупок в интернете: предоплату вносите только проверенным продавцам. Во всех остальных случаях оплачивайте товар после получения. Также обращайте внимание на отзывы о продавцах товаров или услуг.

Мошенничество на продажах через интернет и расчетах банковскими картами

Продавцы товаров через сеть также становятся жертвами аферистов. Под предлогом оплаты товара мошенники нередко пытаются узнать все данные карты продавцов, после чего снимают деньги с их счетов. Поэтому запомните следующие простые правила:

для перевода на вашу карту покупателю достаточно знать номер из 16 цифр;

ни в коем случае не сообщайте посторонним срок действия карты и СVV код (находится на обратной стороне карты);

для перевода оплаты на вашу карту не нужно ждать получения никаких СМС или подходить к банкомату;

нельзя сообщать данные из СМС и проводите какие-либо операции с банкоматом по требованию посторонних.

Заражение вирусом-шифровальщиком, установка вредоносного программного обеспечения

Сейчас легко поймать на гаджет или компьютер вирус. Особенно опасны вирусы-шифровальщики, которые шифруют ваши файлы. А восстановить их после не сможет ни один антивирус. Чаще всего такие вирусы распространяются через электронную почту.

Чтобы уберечься от них, используйте надежное антивирусное программное обеспечение, не открывайте электронные письма с неизвестных вам адресов и ссылки в этих посланиях, сохраняйте копии важных данных на разных носителях (флэшках, в интернет-хранилищах и т.д.).

Интернет-попрошайничество

В интернете много объявлений от благотворительных организаций, приютов и родителей с просьбой помочь с лечением больных детей. Мошенники могут придумывать истории о болезни, иллюстрируя просьбы фотографиями чужих детей, или создавать объявления-дублеры реальных благотворительных организаций. В таких дубликатах все данные настоящие, кроме реквизитов для перечисления денег.

Чтобы не попасться на крючок обманщиков, не ленитесь звонить в организацию, чтобы уточнить номер расчетного счета. А еще лучше посетить ее лично, убедиться в достоверности размещенной информации, выяснить все подробности дела, а потом уже решать - передавать деньги или нет.

Выигрыш ценного приза

В соцсетях распространены фейковые розыгрыши с ценными призами. Вам может прийти сообщение, что вы стали призером розыгрыша, а приз можно получить буквально сейчас - нужно лишь оплатить небольшую сумму за доставку, таможенное оформление, комиссию и тому подобное. Сумма оплаты, как правило, незначительна, значительно меньше стоимости приза, однако внеся предоплату, вы потеряете и ее, и приза не получите.

Фиктивные интернет-магазины

Фиктивные интернет-магазины трудно отличить от настоящих. У огромный ассортимент товаров (правда, в реальности их либо нет, либо они хуже по качеству, чем заявленые), указана контактная информация (только вот телефоны будут работать, пока о мошеннике не станут появляться негативные отзывы).

Клиентов такие магазины заманивают привлекательными ценами ниже рыночных - но не настолько, чтобы пользователь заподозрил недоброе.

Мошенники из этих магазинов связываются с пользователями и просит перевести часть или всю сумму оплаты за желаемый товар. После получения денег мошенник оставляет жертву без товара.

Предложение помощи в погашении долга

Жертвами такого развода становятся пользователи, которые оформили быстрый кредит онлайн или банковский займ и хотят от него избавиться без особых затрат. Мошенники обещают помочь погасить долг, но их главная цель - получить аванс, после чего они меняют контактные данные.

Предложения быстрого заработка

Получает быстрый заработок в интернете только организатор аферы, который убеждает жертв выслать ему небольшую сумму, гарантируя вознаграждение.

Три главных совета, как не стать жертвой мошенников в интернете

1. Не оставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логины и пароли давать только в случае 100%-ной уверенности в том, что вы находитесь на официальных сайтах. Например, если вы оформляете кредит онлайн, убедитесь, что в адресе сайта нет ошибок, а все контакты совпадают с информацией в других источниках (на Google-картах, например).

2. Не делать крупных предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать наложенный платеж. Тогда можно при получении товара осмотреть его и только после этого оплатить.

3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, которые предлагают быстрый заработок или помощь в решении кредитных трудностей, часто оказываются мошенниками.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Если вы стали жертвой мошенников в интернете, сразу обратитесь в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства мошенничества.

Наказать интернет-мошенника в Украине можно с Департамента киберполиции. Используя новейшие информационные технологии, его сотрудники находят аферистов. Департамент также занимается отслеживанием хакерских атак.

Если вы перевели мошеннику деньги через платежную онлайн-систему, то можно обратиться в службу ее поддержки. Велика вероятность, что после этого кошелек афериста заблокируют. В некоторых случаях можно будет даже узнать данные паспорта владельца счета. Это даст возможность обратиться с иском в суд.

В случае же с интернет-магазинами нужно писать жалобу на адрес продавца. Если претензия будет проигнорирована, то следует подать заявление в правоохранительные органы или обратиться в прокуратуру.

Владельцы интернет-магазина не всегда недосягаемы. Любой сайт находится на хостинге, а это предусматривает возможность найти паспортные данные хозяина. Если на ресурсе указан юридический адрес, то вы можете сразу подать в суд и отстоять свои права потребителя.

Ранее "Страна" рассказывала, как в соцсетях мошенники вымогают деньги, прикрываясь актером "Квартала 95" Кошевым.

Мы также писали о заключенном, который умудрился завладеть более чем 13 тысячами гривен с помощью мошеннических схем сидя за решеткой.