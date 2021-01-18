Избранная вице-президент США Камала Харрис подала заявление о досрочной отставке с должности сенатора от штата Калифорния. Соратница Джо Байдена сделала это, чтобы 20 января принять присягу в качестве второго лица в Белом доме.

Как сообщает издание The Hill, Харрис направила письмо об отставке губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому 18 января.

Харрис была избрана сенатором в 2017 году. Сенаторов в США выбирают сроком на шесть лет. Следовательно, Харрси сложила с себя полномочия досрочно.

Место Харрис в сенате займет 47-летний секретарь Калифорнии Алекс Падилья. Он станет первым латиноамериканцем, который будет представлять штат в сенате (напомним, Харрис тоже не белая, но ее отец чернокожий с Ямайки, а мать родом из Индии).

Харрис порассуждала о своей отставке в статье, опубликованной в понедельник газетой The San Francisco Chronicle. Заметка политика называется "Работа сенатором от Калифорнии для меня большая честь. Но это не прощание".

"Как отметил однажды Вальтер Мондейл - сенатор, который стал вице-президентом, должность вице-президента - единственная в структуре нашей власти, которая принадлежит как исполнительной, так и законодательной ветвям", - написала Харрис.

Она добавила, что вице-президент формально возглавляет сенат. А с учетом равного количества демократов и республиканцев в верхней палате Конгресса ответственность вице-президента, который также может участвовать в голосованиях, существенно возрастает.

Харрис станет первой женщиной-вице-президентом, а также первой афроамериканкой и американкой азиатского происхождения, занявшей этот пост.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпрограмму после инаугурации Байдена и вступления в должность Харрис будет вести актер Том Хэнкс.

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