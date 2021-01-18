В пустыне Сахара недалеко от города Айн-Сефра в Алжире резко опустилась температура воздуха и выпал снег.

Фото заснеженных песков опубликовал фотограф Карим Бучетата в Instagram.

В частности, сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.







Также фотограф Карим Бучетата обнародовал кадры с бекстэйджа во время своей фотосессии.





Напомним, что искусственный интеллект нашел почти два миллиарда деревьев в африканской пустыне Сахара. Сюрпризом для исследователей стало обнаружение нескольких сотен миллионов деревьев на том участке Сахары, где никто не ожидал их увидеть.

Также "Страна" сообщала, что пустыня Сахара раньше была морем с самыми большими существами на планете. В части Африки, где сейчас один песок, когда-то был огромный водоем глубиной 50 метров.