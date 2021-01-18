Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушания дела по матчу Швейцария – Украина о техническом поражении нашей сборной по футболу в матче Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола в понедельник, 18 января.

"Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне", - говорится в сообщении.

Слушание состоится 16 февраля.

Как сообщала "Страна", матч Украина-Швейцария, который должен был состоятся 17 ноября отменили из-за коронавируса в украинской команде, а саму футбольную сборную отправили на карантин.

Также сообщалось, что 25 ноября стало известно о том, что украинской сборной присудили техническое поражение в Лиге наций.