Арестованного российского оппозиционера Алексея Навального перевели из ОВД в Химках в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал оппозиционер.

Тем временем в сети появилось видео, на котором правоохранители выводят Навального из полицейского участка, где состоялся суд по избранию ему меры пресечения. Политик был прикован наручниками к полицейскому, который его сопровождал.

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С конца лета 2020 года находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже в понедельник, 18 января, суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток.

Ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщала, что Навальный отбудет свой арест в СИЗО Зеленограда (один из 12 админокругов Москвы, расположен в 37 км от центра столицы РФ), однако эта информация не подтвердилась.

Также мы сообщали, что Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами.