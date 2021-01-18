В МОЗ дали украинцам советы, как правильно готовиться к купанию на Крещение
Купание на Крещение может быть полезным только при постоянной закалке организма. В Минздраве рассказали как подготовить к традиционному окунанию в холодную воду.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, перед купанием на Крещение в МОЗ посоветовали:
- найти специально оборудованное место для купания с проверенным дном;
- обязательно сделать зарядку перед тем, как зайти в воду;
- снять металлические украшения, так как металл остывает очень быстро и контакт с его кожей может привести к обморожению или простуде (например, кольца замедляют движение крови в пальцах, так они быстрее замерзнут);
- не нырять сразу с головой (это может привести к резкому охлаждению тела), вместо этого делайте это постепенно: намочите лицо, грудную клетку, живот и спину, а затем окуните шею;
- находиться в воде не больше 3-5 секунд;
- после купания разогреться полотенцем, переодеть мокрую одежду на сухую, чтобы снизить холодную нагрузку на организм;
- не оставлять открытыми конечности и голову: через ладонь и обнаженную голову теряете много тепла и можете заболеть;
- чтобы не замерзнуть - двигаться (можно попрыгать на месте, погулять, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем);
- взять с собой термос с чаем;
- не забывать, что алкоголь создает лишь иллюзию тепла и приводит к огромной его утрате.
Представили Минздрава также сообщили, что присоединиться к купанию можно в случае, если организм полностью здоров.
"Беременным женщинам и детям до 6 лет не следует купаться. За детьми старшего возраста следует внимательно следить взрослым", - добавили в ЦОЗ.
"Страна" сообщала, когда и где набирать воду на Крещение, как освятить ее в домашних условиях. В частности, лучше всего святую воду набирать после церковной службы.
Также напомним, что в Киеве из-за карантина не станут устраивать массовые купания в проруби на Крещение. Таким образом, специальные места для купания в ледяной воде в этом году не будут обустраивать, однако коммунальщики не будут запрещать гражданам купаться в проруби.