Купание на Крещение может быть полезным только при постоянной закалке организма. В Минздраве рассказали как подготовить к традиционному окунанию в холодную воду.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, перед купанием на Крещение в МОЗ посоветовали:

найти специально оборудованное место для купания с проверенным дном;

обязательно сделать зарядку перед тем, как зайти в воду;

снять металлические украшения, так как металл остывает очень быстро и контакт с его кожей может привести к обморожению или простуде (например, кольца замедляют движение крови в пальцах, так они быстрее замерзнут);

не нырять сразу с головой (это может привести к резкому охлаждению тела), вместо этого делайте это постепенно: намочите лицо, грудную клетку, живот и спину, а затем окуните шею;

находиться в воде не больше 3-5 секунд;

после купания разогреться полотенцем, переодеть мокрую одежду на сухую, чтобы снизить холодную нагрузку на организм;

не оставлять открытыми конечности и голову: через ладонь и обнаженную голову теряете много тепла и можете заболеть;

чтобы не замерзнуть - двигаться (можно попрыгать на месте, погулять, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем);

взять с собой термос с чаем;

не забывать, что алкоголь создает лишь иллюзию тепла и приводит к огромной его утрате.

Представили Минздрава также сообщили, что присоединиться к купанию можно в случае, если организм полностью здоров.

"Беременным женщинам и детям до 6 лет не следует купаться. За детьми старшего возраста следует внимательно следить взрослым", - добавили в ЦОЗ.



"Страна" сообщала, когда и где набирать воду на Крещение, как освятить ее в домашних условиях. В частности, лучше всего святую воду набирать после церковной службы.

Также напомним, что в Киеве из-за карантина не станут устраивать массовые купания в проруби на Крещение. Таким образом, специальные места для купания в ледяной воде в этом году не будут обустраивать, однако коммунальщики не будут запрещать гражданам купаться в проруби.