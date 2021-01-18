Федеральное агентство по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге временно приостановило разрешение на строительство "Северного потока - 2" в немецких территориальных водах, которое само же выдало 15 января.

Это произошло потому, что его опротестовали природоохранные организации "Немецкая помощь окружающей среде" (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU).

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Агентство выдало разрешение, которое продлило действие выданного ранее позволения на год (ранее для кораблей с якорным позиционированием строительство можно было вести с мая по сентябрь, согласно же новому документу - с сентября по май). В тот же день экологические организации заявили, что будут его обжаловать, так как не согласились с заключением чиновников, согласно которому влияние строительных работ на перелетных птиц "будет весьма незначительным".

Ранее "Страна" сообщала, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне.

Мы также публиковали график строительства заключительного отрезка "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании.