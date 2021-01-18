В населенном пункте Веселка Житомирской области мужчина пытался помочь своему товарищу, провалившемуся под лед и в результате сам оказался в воде.

Местные жители помогли выжить только одному из них, второго пострадавшего спасти не удалось.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент в субботу, 16 января. В тот день, в 13:46 они получили сообщение о том, что необходима помощь в поиске человека, который провалился под лед в с. Веселка Любарского района.

"На месте происшествия стало известно, что двое мужчин, 40-летний житель Житомира и 47-летний житель с. Михайловка Любарского района, решили прямо перейти замерзший пруд. Однако, посередине водоема, где проходит русло, лед был слишком тонкой. Под одной из мужчин пошли трещины, и он провалился в воду. Другой - сразу бросился на помощь, однако и его постигла та же участь. Мужчины, оказавшись в ледяной воде, начали звать на помощь. В этот момент их увидели люди, которые проезжали по дороге мимо пруда, и сразу бросились на помощь", - говорится в сообщении.

Неравнодушным местным жителям удалось достать из воды только жителя Житомира, который провалился под лед первым и смог держаться на поверхности воды благодаря термокостюму. 47-летний житель села, который бросился тому на помощь первым, погиб.

Его тело из воды достали прибывшие на место инцидента спасатели. Для этого они задействовали лодку и спецсредства.

Напомним, недавно в Киеве сотрудник патрульной полиции в выходной день спас ребенка, который провалился под лед.

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