Специалисты Минздрава напомнили, что у каждой женщины есть риск появления рака шейки матки и рассказали, как избежать ее появления. Также врачи напомнили про обследования, которые нужно регулярно проводить.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Рак шейки матки - четвертый по распространенности вид рака среди женщин. Чаще всего болезнь выявляется у женщин старше 30 лет", - рассказали в ЦОЗ.

Согласно статистике, от данного заболевания ежегодно умирают сотни тысяч женщин. В 2019 году от рака шейки матки умерло более 280 тысяч женщин, а в Украине - более 2 тысяч.

Сегодня, 18 января, начинается всемирная неделя информирования о раке шейки матки. В связи с этим в Минздраве напомнили, как избежать этой болезни:

делайте регулярные скрининги (развитие рака шейки матки можно предотвратить путем эффективного скрининга и лечения предракового заболевания. ПАП-тест (его еще называют цитологическим скринингом) помогает своевременно обнаружить предраковые состояния, его нужно делать не реже одного раза в три года.

вакцинировать детей от вируса папилломы человека (вирус папилломы человека - главная причина рака шейки матки, он легко передается половым путем. Рано или поздно он заражается более трех четвертей всех женщин, ведущих сексуальную жизнь).

В ЦОЗ объяснили, что заражение вирусом папилломы человека можно предупредить прививками, это на 90% предотвратит появление новообразований.

"При своевременном обнаружении рака шейки матки, у вас есть все шансы на выздоровление", - добавили в Минздраве.



Напомним, что в Минздраве объяснили украинкам, как распознать и лечить рак груди. Также врачи рассказали о профилактических исследованиях, которые необходимо проходить регулярно.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, какую угрозу таит беспорядочное употребление антибиотиков.