С 16 января, когда началась принудительная украинизация сферы обслуживания, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил около ста жалоб на несоблюдение языкового закона. Причем четыре обращения поступили из Одессы.

Об этом мовный омбудсмен рассказал "Общественному" в эфире программы "Сегодня. Главное".

Доносы пришли Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети. В обращениях из Одессы их авторы жаловались на русскоязычные вывески и ценники в торговых сетях.

"Пока четыре, но, я думаю, что это и динамика, которая демонстрирует традиционные нарушения", - сказал Кремень.

Он добавил, что общение клиентов с персоналом на удобном языке никто не ограничивает. Впрочем, персонал сначала должен обращаться к гражданину Украины на государственном языке.

"Одесса - многонациональная и туристическая жемчужина. Поэтому, конечно, надо уметь владеть не только украинским и русским, но и иностранными языками. Это вопрос языковых компетенций", - порассуждал уполномоченный по защите госязыка.

Кремень также напомнил, что все вывески в стране должны быть на украинском языке. Если название брендировано, следует указать перевод.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе националисты угрожают магазину еврейской кухни в связи с новым витком украинизации.

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