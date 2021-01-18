Синоптики прогнозируют в Украине гололедицу на дорогах и сильные морозы, как и по всей Европе. Спасатели ГСЧС предупреждают водителей о возможности появления гололеда на дорогах.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра ночью 19 января синоптики прогнозируют до 22 градусов мороза, а в северо-западных областях местами до -25. Днем ожидается от -4 до -16", - рассказали в пресс-центре.

Также в Киевской области и Киеве ночью ожидается от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем от -11 до -16

В среду и четверг, 20-21 января, синоптики ожидают в Украине порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедицу. В западных областях возможен небольшой снег.

Как сообщала "Страна", в ближайшие дни Украина все еще будет во власти морозов, а на дорогах Украины будет преобладать гололед.

Также напомним, что в Украине водителей предупредили о снежных заносах. Состояние покрытия на украинских дорогах местами мокрое.