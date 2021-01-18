Украина оказалась на 82 месте в рейтинге безопасных стран, уступив России
Украина оказалась на 82-м месте по индексу безопасности стран, поднявшись за год на 2 позиции. Наше государство соседствует в рейтинге с Мавританией и Никарагуа.
Самой же безопасной страной мира стал Катар, на втором месте довольно неожиданно Тайвань, третье место у Эмиратов. На последнем 135-м месте Венесуэла.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сайтом Numbeo.
Первая десятка самых безопасных по версии портала стран выглядит следующим образом:
- Катар
- Тайвань
- ОАЭ
- Оман
- Остров Мэн
- Швейцария
- Гонконг
- Словения
- Япония
- Грузия
Россия заняла 52 строчку рейтинга рядом с Турцией и Иорданом.
Украина оказалась на 82 месте рядом с Мавританией и Никарагуа. При этом по итогам 2019 года Украина находилась на 84 месте. Таким образом наша страна за год поднялась в рейтинге на две позиции.
Соседняя Беларусь еще ниже - на 114 строчке рейтинга. В начале 2020 года республика занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией.
По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.
Индекс Numbeo - глобальная база данных, созданная в 2009 году. Она отслеживает уровень безопасности, потребительские цены, качество медицинского обслуживания, а также другие статистические показатели в различных городах и странах
Напомним, в 2020 году Украина попала в ТОП самых несчастливых стран мира. За год индекс счастья в стране резко упал с 33% до 14%.
Ранее социологи пришли к выводу, что более чем у половины населения Украины за минувший год ухудшилось экономическое положение. Об улучшении своего финансового положения в основном заявляли жители областных центров Украины младше сорока лет.