Украина оказалась на 82-м месте по индексу безопасности стран, поднявшись за год на 2 позиции. Наше государство соседствует в рейтинге с Мавританией и Никарагуа.

Самой же безопасной страной мира стал Катар, на втором месте довольно неожиданно Тайвань, третье место у Эмиратов. На последнем 135-м месте Венесуэла.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сайтом Numbeo.

Первая десятка самых безопасных по версии портала стран выглядит следующим образом:

Катар Тайвань ОАЭ Оман Остров Мэн Швейцария Гонконг Словения Япония Грузия

Россия заняла 52 строчку рейтинга рядом с Турцией и Иорданом.

Украина оказалась на 82 месте рядом с Мавританией и Никарагуа. При этом по итогам 2019 года Украина находилась на 84 месте. Таким образом наша страна за год поднялась в рейтинге на две позиции.

Соседняя Беларусь еще ниже - на 114 строчке рейтинга. В начале 2020 года республика занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией.

По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Индекс Numbeo - глобальная база данных, созданная в 2009 году. Она отслеживает уровень безопасности, потребительские цены, качество медицинского обслуживания, а также другие статистические показатели в различных городах и странах

Напомним, в 2020 году Украина попала в ТОП самых несчастливых стран мира. За год индекс счастья в стране резко упал с 33% до 14%.

Ранее социологи пришли к выводу, что более чем у половины населения Украины за минувший год ухудшилось экономическое положение. Об улучшении своего финансового положения в основном заявляли жители областных центров Украины младше сорока лет.