В Ровно кондуктор троллейбуса №9 выгнала 13-летнюю девочку из салона общественного транспорта на двадцатиградусный мороз. Кондуктору не понравилось, что подросток хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.

Об этом сообщает местное издание Rivne Online со ссылкой на мать девочки Аннк Подлесную. По словам женщины, возмутительный случай произошел еще 16 января вечером, около 17:00.

Юная пассажирка дала кондуктору две гривны, которые были немного надорваны. Кондуктор потребовала, чтобы девочка оплатила проезд через приложение "Приват24". Но у той сел смартфон, а терминалы в троллейбусах города не работают, сказала мать девочки.

Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на конфликтную ситуацию и не помогли подростку. В итоге ту выставили на улицу, и по морозу она вынуждена была идти пешком несколько остановок.

Узнав о случившемся, родители девочки отправились на конечную остановку троллейбуса, чтобы выяснить причину поведения кондуктора.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать, на кого писать заявление. Она набросилась на меня и начала бить, тогда муж вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - рассказала Подлесная.

В "Ровноэлектроавтотрансе" отреагировали на конфликт. Директор предприятия Валентин Ткачук сказал, что знаем о ситуации.

"Кондуктор неправильно повела себя в общественном транспорте. Также некорректно поступила на конечной остановке по-отношению к родителям ребенка. Поэтому и приезжали полицейские. Если бы она извинилась, то возможно, конфликта и не было", - сказал Ткачук.

Он добавил, что сейчас в городе тяжелое положение у кондукторов: они работают в режиме постоянного стресса, который усиливается из-за пандемии.

Также он сообщил, что кондуктор троллейбуса №9 отстранена от работы, пока будет продолжаться расследование.

"Пока заявления от мамы девочки не было. Если оно будет - будем принимать меры. После объяснений кондуктора будет принято решение о ее наказании или увольнении. Предварительно просим прощения у родителей и ребенка", - сказал директор.

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещение в Украине ожидаются сильные морозы.

Мы также рассказывали, что от необычайных холодов страдают многие страны Европы.