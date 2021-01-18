Сотрудники кофейни-кондитерской из Кривого Рога записали ролик - поздравление с зимними праздниками. В нем девушка поедает пирожное на коленях рядом с мужчиной, а затем тому льют на руку горячий кофе.

Таким образом в своем Инстаграме еще в декабре решил поздравить подписчиков и клиентов с Новым годом основатель заведения SV Caffe Виталий Стешин. А внимание соцсетей ролик привлек только сейчас.

На видео под песню "Ауф" рэп-исполнителей SQWOZ BAB и The First Station стоят жующие жвачки девушки-администраторы в облегающей одежде на шпильках и Стешин. В какой-то момент одна из девушек становится на колено и в такой позе заглатывает эклер, который держит мужчина.

Затем другая девушка начинает поливать руку Стешина кофе из чайника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталий Стешин (@sv_caffe)

"Хотим от всей огненной команды SV Сaffe поздравить всех с наступающими праздниками! Давайте проведём этот прекрасный год громко с шумом и забудем о нем!" - говорится в подписи к ролику.

Далеко не все подписчики оценили креатив сотрудников кофейни. "Почему снимаются они, а стыдно мне?", "Жаль девчонок, делай или будешь уволена", "Пошленько не вкусно и очень травиально (((. Жаль, что видео такого рода стали нормой и применяются во всех отраслях", - высказались некоторые комментаторы.

Хотя нашлись и такие, у кого видео вызвало восторг.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как заведение "Таверна Эль Пасо" в Ровно выпустило рекламный ролик, в котором пятеро чернокожих актеров кормят девушку кусками пиццы. Это видео было отсылкой к кадру из порнофильма.

Между тем в "Слуге народа" разработали два законопроекта, которыми предлагается на законодательном уровне определить термин "сексизм" и наказывать за него штрафами. В случае принятия документа подобные ролики окажутся вне закона.