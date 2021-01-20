Во всех развитых странах мира и Европы уже вовсю проводится вакцинация от коронавируса. В Евросоюзе заявили, что к лету этого года намерены иммунизировать 70% населения. Мировой лидер по прививкам от ковида - Израиль, там дозу получили 2 из 9 миллионов граждан.

По заявлениям властей, в Украине вакцинация должна начаться в феврале. Уже понятно, что с европейскими государствами соревноваться в скорости иммунизации не получится. Поэтому "Страна" решила выяснить, как обстоят дела с прививками на более сопоставимых примерах - в странах, входивших в СССР.

Оказалось, что в большинстве бывших советских республик все так же плохо, как и в Украине. Кроме России выгодно отличается разве что Казахстан - это единственная страна, где тоже изобрели свою вакцину и начнут ее колоть со дня на день. А в Беларуси готовятся начать свое производство российской вакцины - то есть, таким образом потребности страны могут закрыть. Те же планы у Киргизии.

Уже дождались поставок вакцины из Китая в Азербайджане. Остальные же, как у Украина, стоят с протянутой рукой в ожидании гуманитарной помощи от Соvax. Или же просят Москву продать им инъекции, но россияне не торопятся, пока не вакцинируют свое население.

Разбирались, что происходит с вакцинацией на просторах бывшего Союза.

Азербайджан

В Азербайджане вакцинация началась вчера, 18 января. В Баку доставили два миллиона доз препарата от китайской компании Sinovac Biotech. Отметим, что население этой страны - девять миллионов человек.

Примечательно, что вакцину именно этой фирмы планирует приобрести Киев. В Азербайджан инъекции уже привезли - значит, власти этой страны начали переговоры значительно раньше, чем чиновники с Банковой.

В Украину же препарат CoronaVac привезут в количестве сначала 700 тысяч доз (при 38-миллионом населении). И случится это только в феврале.

Армения

В Армении ситуация напоминает украинский сценарий вакцинации.

В Минздраве заявляют, что первую партию инъекций планируют получить в конце января - начале февраля. Правда, контракты пока не заключены. Лишь ведутся переговоры - с производителями "Спутник V", Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

Пока же в Армении вакцину получили только российские военные - на базах РФ и миротворцы.

Беларусь

В Беларуси прививки начали делать еще 29 декабря. Тогда в страну доставили первую мини-партию российской вакцины "Спутник V".

О массовой иммунизации речь пока не идет. Но беларусские власти говорят, что они собираются наладить на своих предприятиях производство "Спутника" в конце февраля - начале марта.

К массовой вакцинации там обещают перейти в апреле. И тут уже все будет зависеть от производственных мощностей в республике. Также заявляется, что параллельно ведутся переговоры о поставках китайской вакцины.

Грузия

В подвешенном состоянии вакцинация от ковида и в Грузии. Там, как и в Украине, рассчитывают на гуманитарные поставки от механизма Covax.

Грузинские власти вели переговоры с тем же китайским производителем, что Украина. Но в итоге в Тбилиси отказались от препарата из-за низких показателей надежности и эффективности (иммунный ответ получают 60% вакцинированных, - Ред.)

Что касается российской вакцины, над ее покупкой власти Грузии решили думать после положительной "рецензии" Всемирной организации здравоохранения. Отметим, что в Украине исключают покупку российской вакцины даже в случае рекомендации ВОЗ.

Казахстан

С 21 декабря 2020 года в Казахстане начали производство российской вакцины "Спутник V". Вакцинация которой, заявляют власти, начнется в феврале.

Попутно в Казахстане изобрели, протестировали и 13 января зарегистрировали собственную вакцину. Она называется QazCOVID-in. Этим препаратом плюс "Спутником V" и планируют привить население.

Киргизия

Власти Киргизии хотят купить "Спутник V". Однако россияне пока не продают ее за границу. В связи с этим Бишкек решил построить завод, чтобы производить российскую инъекцию самостоятельно - такие договоренности с Москвой уже достигнуты.

Также власти страны с нетерпением ждут гуманитарки от Covax. Но кроме одобренной заявки, как и у Украины, ничего нет - сроки поставок неизвестны.

Латвия, Литва, Эстония

В Латвии, Литве и Эстонии - трех бывших советских республиках, а сейчас странах Евросоюза - вакцинация началась 27-28 декабря 2020 года по аналогии с другими государствами ЕС. Прививают "Пфайзером" и "Модерной".

Молдова

Молдова уже законтрактовала вакцину Pfizer. Первые поставки ожидают там в конце января. Уже объявлено, что вакцинация для всех граждан будет бесплатной и начнется в феврале.

Помочь с препаратом от ковида пообещали молдаванам в Румынии. Президент Клаус Йоханнис объявил, что отравит в Молдову 200 тысяч доз вакцины. Пока этого не произошло.

Россия

В России вакцинация началась 5 декабря прошлого года. До сегодняшнего дня там прививали группы риска и уязвимые категории. С 18 января стартовала массовая вакцинация - сделать укол уже может любой гражданин страны.

Россиянам дают "Спутник V" или "ЭпиВакКорону" производства "Вектор" на выбор (и в зависимости от наличия). Вакцинация бесплатная.

За 2021 год российские власти рассчитывают привить 60% населения - должно хватить для выработки коллективного иммунитета. Пока же, по последним данным, прививку получили полтора миллиона человек.

На экспорт Россия планирует продавать свою вакцину (не технологии и формулы, а готовые инъекции) лишь после того, когда будут вакцинированы все желающие россияне.

Таджикистан

Таджикистан рассчитывает на поставки от Covax и "Спутник V". Как и в Украине, там уже разработали детальный график вакцинации, очередность прививания групп риска. Пока отсутствует главное - сама вакцина.

Туркменистан

В Туркменистане, где официально не подтвердили ни одного случая коронавируса, сегодня зарегистрировали "Спутник V". Этим препаратом и будут прививать. Поставки из России еще не проводились.

Узбекистан

Узбекистан в декабре испытывал китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom на широких массах. Тогда же государство официально запросило вакцину "Спутник V". Поставки пока не проводились, вакцинация еще не началась.