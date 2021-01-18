Независимая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на пандемию заявила, что Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии коронавируса. Также в ВОЗ обвинили КНР в сокрытии ситуации с распространением инфекции.

Об этом со ссылкой на европейские издания сообщает "Интерфакс-Украина".

Эксперты ВОЗ считают, что "глобальному распространению эпидемии способствовало то, что ее по большей части скрывали" в первые дни эпидемии, когда вирус впервые был обнаружен в Ухане. У Китая "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы", заключила группа специалистов ВОЗ.

Между тем несмотря на обвинения в Китае смогли менее чем за 10 дней построить отдельную больницу для зараженных коронавирусом в конце января - начале февраля 2020 года.

А в марте прошлого года число заражений в стране резко пошло на спад - и эпидемия в Китае была фактически побеждена за несколько месяцев. В то время как в остальном мире она длится без малого год.