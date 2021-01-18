На Крещение, 19 января, Украина будет находится во власти мощной зоны высокого атмосферного давления, которое обусловлено антициклоном по имени Dragica (карта 1). Поэтому осадков не ожидается. Такой прогноз дает украинский синоптик Наталья Диденко.

"Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины. Небольшой снег также возможен во вторник в Крыму", - обещает синоптик.

По ее словам, морозы завтра еще не уйдут из Украины.

"Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем ​​-9-15 градусов. А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже чувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов", - добавляет Диденко.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью в -16-19 градусов, днем ​​-12-14 градусов. Снег маловероятен.

"20 января, на Ивана, морозы становятся мягче в Киеве, а днем ​​21-го уже предполагается оттепель. 22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину. Карта 2", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крещение в Украине ударит ночной мороз до -25.

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