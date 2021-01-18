Сексизм в Украине хотят приравнять к мелкому хулиганству.

Депутаты от фракции "Слуга народа" подали в Раду два законопроекта, которыми предлагается на законодательном уровне определить термин "сексизм" и наказывать за него штрафами, общественными работами или даже административным арестом.

Проект закона №4598 вводит само понятие сексизма.

Так, под сексизмом предлагается понимать:

- любые жесты, визуальные проявления, сказанные или написанные слова,

- практику и поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере, в сети Интернет или вне ее и приводят или провоцируют ущемление собственного достоинства или прав человека или группы людей;

- создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды;

- препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

- поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

Депутаты также предусмотрели список исключений - что не может считаться сексизмом или дискриминацией по признаку половой принадлежности:

- специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

- обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

- разница в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами, предусмотренная законом;

- особые требования к охране труда мужчин и женщин;

- позитивные действия.

Что именно понимается под фразой "позитивные действия" - не поясняется.

Лицам, которые будут считать, что против них осуществили сексизм, будет дано право жаловаться в органы госвласти, местного самоуправления, Национальную полицию, Уполномоченного по правам человека или обращаться в суд.

Также проект закона запрещает любые проявления сексизма во всех видах рекламы.

Другой проект закона №4599 касается установления ответственности за сексизм.

Как говорится в документе, сексизм будет приравнен к мелкому хулиганству. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных нарушениях, дополнив статью 173-2.

Если законопроект будет принят, проявление сексизма повлечет за собой штрафы от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн), или общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до 7 суток.

За повторное нарушение грозит штраф до 6800 грн, или общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.