Несмотря на заявления некоторых стран о дефиците вакцины от коронавируса, исполнительный орган Европейского Союза намерен призвать государства-члены поставить цель привить не менее 70% населения к лету этого года.

Соответствующие рекомендации по реагированию на пандемию должны быть опубликованы во вторник.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия также пообещала к концу января согласовать с государствами-членами протокол для сертификатов о вакцинации, "которые могут быть признаны и использоваться как в системах здравоохранения по всему ЕС, так и в мировом масштабе", как говорится в проекте документа, оказавшегося в распоряжении Bloomberg.

Такие сертификаты могут избавить от необходимости карантинных ограничений и требования обязательно проходить тесты на коронавирус. Они станут доказательством, что привитый гражданин больше не подвергается высокому риску во время путешествий.

Проект документа был создан на фоне роста числа заражений, вынудившего правительства ЕС продлить карантинные ограничения. Он также стал следствием слишком медленного развертывания вакцинации по всему континенту, в результате чего ЕС отстает от США, Великобритании и других развитых стран.

Лидеры ЕС будут искать способы улучшить показатели вакцинации во время видеоконференции в четверг. Ожидается и обсуждение ими необходимости введения сертификатов или свидетельств о вакцинации, которые позволили бы возобновить поездки - по крайней мере, для тех, кто сделал укол.

Идея с сертификатами отражает стремление зависящих от туризма экономик, таких как греческая, спасти туристический сезон этим летом. Однако некоторые страны, например Франция, пока неохотно соглашаются на использование сертификатов, поскольку они делают вакцины обязательными, тогда как они доступны не для всех из-за ограничений поставок.

"Для обеспечения амбициозных усилий по вакцинации необходимы конкретные цели. К марту 2021 года государства-члены должны вакцинировать минимум 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет, а к лету 2021 года государства-члены должны вакцинировать как минимум 70% взрослого населения", - говорится в документе комиссии.

Между тем пока в других странах пусть и не так быстро, как хотелось бы, началась вакцинация, власти Украины только без конца анонсируют, когда можно ожидать поступления первых партий вакцин.

Как писала "Страна", в ВОЗ заявили о крайне неравномерном распределении вакцин в мире.