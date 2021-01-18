Во вторник, 19 января, в Украине ожидается пасмурная погода с крепкими морозами. Уже ближайшей ночью столбики термометров вновь поползут вниз - к отметкам -17-22 градуса. А в северо-западных областях местами ожидается до 25 градусов мороза! Самая "теплая" ночь будет на Закарпатье, где морозы не опустятся ниже 14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

️В дневные часы прогнозируют -10-16 градусов. На Закарпатье до 4-9 градусов мороза мороза.

Существенных осадков не ожидается. Лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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