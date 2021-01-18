В Эстонии двое пожилых мужчин скончались в доме престарелых после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNtech. С 27 декабря, когда началась кампания по иммунизации населения страны, на побочные действия препарата поступило 87 жалоб.

Об этом в понедельник, 18 января, информирует Государственное агентство лекарственных средств Эстонии.

"Государственному агентству лекарственных средств известно о двух случаях смерти привитых пожилых людей (85 лет и 91 год). После вакцинации не было никаких побочных эффектов (включая жар или рвоту), и врачи сказали, что в этих случаях нет связи с вакциной", - говорится в сообщении.

С 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.



"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней", - заявили представители ведомства.



Также в сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Кроме того, отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.

Напомним, недавно в Норвегии власти выразили обеспокоенность проблемой безопасности для пожилых людей американско-германской вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech после смерти 29 человек, которые привились этим препаратом.

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