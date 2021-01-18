Украина вылетела из двадцатки стран по новым заражениям коронавирусом, но осталась в десятке по росту смертей
После резкого падения новых случаев заражения коронавирусом за сутки Украина опустилась в списках по приросту инфицированных и по летальным исходам. Так, в мире мы занимаем 22-е место по числу заражений и 16-е - по числу смертей.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой тройке значатся Великобритания Испания и Россия. Украина стоит на 10-м есте. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 151 822 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- Великобритания - 37 535 случаев;
- Испания - 33 800 случаев;
- США - 28 690;
- Россия - 22 857;
- Мексика - 11 170;
- Индия - 9 786;
- Израиль - 9 231;
- Индонезия - 9 086;
- Италия - 8 824.
Украина двадцать вторая с 3 034 случаями.
За сутки на планете заразились 275 793 человека.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбец)
По приросту смертей в Европе лидируют Великобритания, Россия и Италия. Украина на континенте на 9-м месте с 67 летальными случаями.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют Великобритания, Россия, Мексика, США и Италия. Украина в нем 16-я.
Всего в мире за сутки скончались 5 174 человека.
Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)
За время пандемии в мире выявили 95 792898 зараженных. 68 355 202 с небольшим миллионов людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 044 000 человек.
Данные о коронавирусе по миру с начала пандемии
Ранее "Страна" рассказывала о ситуации с коронавирусом в мире и Европе в конце прошлой недели.
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