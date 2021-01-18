После резкого падения новых случаев заражения коронавирусом за сутки Украина опустилась в списках по приросту инфицированных и по летальным исходам. Так, в мире мы занимаем 22-е место по числу заражений и 16-е - по числу смертей.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой тройке значатся Великобритания Испания и Россия. Украина стоит на 10-м есте. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 151 822 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

Великобритания - 37 535 случаев;

Испания - 33 800 случаев;

США - 28 690;

Россия - 22 857;

Мексика - 11 170;

Индия - 9 786;

Израиль - 9 231;

Индонезия - 9 086;

Италия - 8 824.

Украина двадцать вторая с 3 034 случаями.

За сутки на планете заразились 275 793 человека.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбец)

По приросту смертей в Европе лидируют Великобритания, Россия и Италия. Украина на континенте на 9-м месте с 67 летальными случаями.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют Великобритания, Россия, Мексика, США и Италия. Украина в нем 16-я.

Всего в мире за сутки скончались 5 174 человека.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За время пандемии в мире выявили 95 792898 зараженных. 68 355 202 с небольшим миллионов людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 044 000 человек.

Данные о коронавирусе по миру с начала пандемии

Ранее "Страна" рассказывала о ситуации с коронавирусом в мире и Европе в конце прошлой недели.

Мы также писали, что в Европе задались целью к лету вакцинировать 70% населения.