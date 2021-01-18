Народный депутат Александр Дубинский, который попал в санкционный список США из-за вмешательства в выборы, заявил, что он не собирается выходить из фракции "Слуга народа".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 18 января, отвечая на вопрос "Страны".

"Но если кто-то примет решение об исключении меня из фракции - она будет обречена после этого", - сказал Дубинский.

Напомним, что в ходе пресс-конференции адвокат Дубинского Татьяна Костина заявила, что обвинения в адрес ее подзащитного касательно вмешательства в избирательную кампанию в США - это дело рук "Центра противодействия коррупции", которым руководит активист Виталий Шабунин.

Напомним, неделю назад Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев и четырех компаний, которые якобы участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине. В их число попал нардеп Александр Дубинский.

"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.

Также мы писали о том, что 15 января сайт нардепа Александра Дубинского оказался заблокирован. К нему не было доступа из Украины и других стран. После этого Дубинский потребовал созвать внеочередное заседание "Слуг народа", однако Арахамия заявил, что данный вопрос будет рассмотрен "вместе с другими вопросами повестки дня", а специально созывать нардепов для этого не будут.