Жительница болгарского города Пазарджик родила ребенка с антителами к коронавирусу. Во время беременности женщина болела Covid-19, у нее наблюдалась высокая температура, а также кашель и общее недомогание.

Об этом информирует агентство BNR.

По данным журналистов, после проведения лечения женщины врачи приступили к кесареву сечению, так как из-за коронавируса плацента изменилась, а рост плода замедлился. Сейчас ребенок полностью здоров.

Тест на антиген показал наличие антител к коронавирусу у малыша. После выписки из медицинского учреждения он продолжит некоторое время находиться под присмотром врачей.

Сообщается, что антитела у новорожденного фиксируются впервые.

Ранее мы писали о том, как в Сингапуре женщина, переболевшая Covid-19 во время беременности, родила здорового малыша, который уже имел антитела к коронавирусу.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с Covid-19 передавать вирус своему ребенку во время беременности или родов.

Тем временем заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заверил, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к болезни новорожденным при грудном вскармливании.