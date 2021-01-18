Вслед за Украиной экстремальные холода обрушились на большую часть Европы. Из-за очень низких температур лопаются железнодорожные пути в Польше, а турецкий Стамбул укрыл обильный снег.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

В некоторых районах Польши температура в ночь на 18 января опустилась до -28 градусов Цельсия. Такие морозы наблюдаются в стране впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении поездов.

В расположенной по соседству с Польшей Чехии зарегистрировали самую холодную ночь в этом году: температура упала до -20 градусов по Цельсию во многих частях страны.

В Германии на выходных снегопад повалил многочисленные деревья и стал причиной увеличения количества ДТП.

Снег выпал в Стамбуле, что практически парализовало движение автотранспорта в этом городе.

Как писала "Страна", на прошлой неделе в Испании установились рекордно низкие температуры, прошли нехарактерные для тех краев снегопады.

Также мы сообщали, что в Одессе после наступления морозов жители заметили необычное явление на море.