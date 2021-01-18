В Украине хотят на законодательном уровне закрепить территориальную доступность дошкольного образования.

Группа депутатов от "Слуги народа" подали в Раду законопроект, которым предлагается зачислять детей в дошкольные учреждения в границах территориальной доступности к месту их проживания.

Аналогичный принцип зачисления детей в первый класс школ был введен в Украине в 2018 году.

Закон Украины "О дошкольном образовании" предлагается дополнить новой статьей, в которой будет сказано, что каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образование в учреждении, которое находится ближе всего к месту проживания ребенка.

При этом родители смогут выбирать и другие садики для своих детей, которые находятся не на территории обслуживания.

С этой целью будет установлена очередность зачисления детей в дошкольные учреждения. В первую очередь будут зачисляться дети, место проживания которых находится на территории, закрепленной за садиком, а также братья и сестры детей, которые уже ходят в этот садик, а также дети работников этого дошкольного учреждения. Во вторую очередь в садики будут зачислять детей, которые не проживают на территории, закрепленной за детским учреждением.

Если же детей, которые проживают на территории, закрепленной за детским дошкольным учреждением, будет больше, чем мест в садике, органы местной власти должны будут "безотлагательно" предложить родителям другие садики, максимально приближенные к их месту проживания.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введение принципа территориальной привязки для дошкольных учреждений снизит коррупционные риски, которые сейчас сопровождают процесс оформления детей в садики.

В то же время, когда в 2018 году были приняты новые нормы, согласно которым у ребенка появилось привилегированное право поступления в учебное заведение по месту регистрации, это наоборот спровоцировало волну коррупции, ведь многие родители будущих первоклассников искали способ, как обойти этот регламент и отдать ребенка в желаемое заведение.

В частности, родители массово платили за прописку на территории, закрепленной за желаемыми учебными заведениями.